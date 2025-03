Prinz William hält erste komplette Ansprache auf Walisisch

Prinz William (42), der Prinz von Wales, hat eine besondere Premiere gefeiert: Zum allerersten Mal hielt er anlässlich des St. David’s Day eine komplette Ansprache auf Walisisch. In einem Video, das über den offiziellen Instagram-Account des Prinzen und seiner Frau Kate (43) veröffentlicht wurde, grüßte der 42-Jährige die Menschen in Wales und weltweit. "Hallo. Heute, am St. David's Day, kommen wir zusammen, um Wales zu feiern - seine Geschichte, seine Kultur und seine unglaublichen Menschen. Von seinen atemberaubenden Landschaften bis hin zu seiner Sprache – Wales inspiriert uns immer wieder", begann William, gefolgt von weiteren Worten: "Heute feiern wir all das, was an Wales so magisch ist. Alles Gute zum St. David's Day für die Menschen in Wales und auf der ganzen Welt."

Die Botschaft in der walisischen Sprache markiert einen weiteren Schritt Williams in seiner Rolle als Prinz von Wales. Bereits vor einigen Tagen reisten er und Kate nach Pontypridd, einer Gemeinde in Wales, die kürzlich von starken Stürmen getroffen wurde. Bei ihrem Besuch erkundete das Paar den traditionsreichen Pontypridd Market und probierte sich im Backen von traditionellen walisischen Kuchen. Dabei zeigte William humorvoll seine von TV-Köchin Mary Berry (89) inspirierten Backkünste, nachdem er sich mit Mehl bekleckert hatte. Sowohl er als auch Kate trugen gelbe Narzissen-Anstecker, ein Symbol für den Nationalfeiertag und die Verbundenheit mit Wales.

Die Liebe der royalen Familie zu Wales hat eine lange Tradition, doch William persönlich scheint auch eine tiefe Verbundenheit zu seinem Titel zu entwickeln. Obwohl er keine regelmäßigen walisischen Sprachkurse nimmt, lernt der dreifache Familienvater seit einiger Zeit Konversations-Walisisch, das er nun stolz präsentierte. Bereits bei vorherigen Besuchen zeigte der heimliche Selfie-König der Royals der Bevölkerung, dass er gewillt ist, ihre Sprache und Kultur zu würdigen. Der St. David’s Day, gefeiert zu Ehren des Schutzpatrons von Wales, gilt als ein Tag, an dem die nationale Identität gefeiert wird – eine Botschaft, die William mit viel Herzblut weiterzugeben scheint.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William im Mai 2023

