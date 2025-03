Cruz Beckham und Jackie Apostel strahlen bei den BRIT Awards

Cruz Beckham (20) und seine Freundin Jackie Apostel glänzten am Samstagabend auf der exklusiven Afterparty der BRIT Awards in London. Der jüngste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) zeigte sich, wie Schnappschüsse, die The Sun vorliegen, zeigen, stilsicher in einer schwarzen Lederjacke, kombiniert mit einem weißen T-Shirt, locker sitzenden schwarzen Hosen und braunen Boots. Die brasilianische Sängerin Jackie, die das Herz des 20-Jährigen erobert hat, beeindruckte mit einem dunkelblauen Nadelstreifenanzug, weißer Bluse, passender Krawatte und klassischen schwarzen Pumps. Das Paar betrat den roten Teppich der Veranstaltung Händchen haltend und schien den Abend gemeinsam in vollen Zügen zu genießen.

Die Beziehung der beiden wurde im Frühjahr des vergangenen Jahres bekannt. Obwohl sie ihre Romanze anfangs privat hielten, zeigten sie sich im Laufe der Zeit immer offener in der Öffentlichkeit – und allem Anschein nach wurde es schnell ernst zwischen den Turteltauben. Jackie lernte früh die berühmten Eltern ihres Liebsten kennen. Sie war sogar bereits zu einer Modenschau von Victoria eingeladen worden und schaute sich dort die Designs aus erster Reihe an. Bevor Cruz sein Herz an Jackie vergeben hatte, war er mit der norwegischen Musikerin Viktoria Reitan, auch bekannt als Bby Ivy, liiert, doch die Beziehung endete dramatisch mit Gerüchten über Untreue.

Jackie ist aber nicht nur als die Frau an der Seite des Beckham-Sprosses bekannt. Die brünette Beauty war einst ein Mitglied der brasilianischen Girlgroup Schutz und hat sich inzwischen als Solo-Sängerin und Songwriterin etabliert. Ihr erstes Solo-EP-Projekt wurde über eine Million Mal gestreamt. Die Leidenschaft für die Musik teilt sie aber mit ihrem Liebsten, denn Cruz ist ebenfalls Musiker, steht seit mehreren Jahren unter Vertrag und begeistert seine Fans auf Social Media hin und wieder mit einem Einblick in seinen musikalischen Alltag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham im November 2024

Anzeige Anzeige