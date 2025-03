Justin Bieber feiert 31. Geburtstag mit süßen Familienfotos

Justin Bieber (31) hat seinen 31. Geburtstag am 1. März im Kreise seiner Liebsten gefeiert. Begleitet von seiner Frau Hailey Bieber (28) und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues, gab es eine intime Feier mit rührenden Momenten. Auf Instagram teilte der Sänger ein seltenes Familienfoto, auf dem er und Hailey ihren kleinen Sohn zusammen freudestrahlend in die Höhe halten. Jack, der im vergangenen August zur Welt kam, trug dabei einen grünen Strampler und eine niedliche dunkle Mütze. Hailey postete zudem ein Bild der beiden, auf dem sie ihren Ehemann liebevoll umarmt. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz."

Neben den süßen Familienmomenten teilte der 31-Jährige auch Szenen von gemeinsamen Aktivitäten mit seinen Freunden. Die Gruppe verbrachte Zeit in der Natur und genoss die entspannte Atmosphäre im Freien. Es sei eine ruhige und doch fröhliche Feier gewesen, bei der Musik offenbar nicht fehlen durfte: In einem umfunktionierten Studio wurden Lieder aufgenommen, während Justin immer wieder von Hailey liebevoll unterstützt wurde. Auch alte Freunde schickten Glückwünsche – darunter Justins Schwester Jazmyn (16), die ein Throwback-Foto auf Social Media veröffentlichte.

Justins Leben hat sich seit der Geburt von Jack im August 2024 stark verändert. Der Sänger scheint seine neue Rolle als Vater in vollen Zügen zu genießen und gleichzeitig darauf bedacht zu sein, Zeit für die wichtigen Menschen in seinem Leben zu finden. Hailey schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von der stabilen und liebevollen Dynamik in ihrer Ehe. Trotz wiederholter Spekulationen über Justins Wohlbefinden und ihrer Beziehung gegenüber scheint das Paar entschlossen, sich nicht von äußeren Einflüssen aus der Ruhe bringen zu lassen. "Justin ist ein großartiger Vater für Jack und unglaublich beschützerisch", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

