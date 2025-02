Spaß oder Ernst? Justin Bieber gerät in Eishockey-Rangelei

Bei einem Benefizspiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles am Sonntagabend sorgte Justin Bieber (30) für ordentlich Stimmung. Während des "Skate For LA Strong"-Events, das zugunsten von Opfern der Waldbrände in Kalifornien organisiert wurde, legte sich der Sänger mit dem ehemaligen NHL-Spieler Jeremy Roenick an. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie Justin ihm im zweiten Drittel spielerisch das Trikot über den Kopf zieht und einen Uppercut antäuscht. Beide trennen sich lachend – und Justin kehrt mit einem breiten Grinsen auf die Bank zurück. Der spaßige Kampf begeisterte nicht nur die Zuschauer, sondern auch die prominenten Trainer der Begegnung, darunter Schauspieler Vince Vaughn (54) und Rapper Snoop Dogg (53).

Das Aufeinandertreffen, das immer im Rahmen des Spiels blieb, wurde von allen Beteiligten mit Humor aufgenommen. "Das ist ein großartiger Tag, wenn man sagen kann, dass Justin Bieber einen verprügelt hat", scherzte Jeremy laut dem Newsportal. Justin selbst betonte die Bedeutung des Abends: "Wir wollten einfach Spaß haben und anderen helfen." Trotz der guten Laune blieb die Partie für Justin und das von Will Ferrell (57) und Snoop Dogg betreute Team Black bitter, da sie mit 0:4 gegen das Team Red verloren. Prominente wie beispielsweise Steve Carell (62) und NHL-Legenden wie Jarret Stoll waren ebenfalls mit von der Partie, um Spenden für den LA Fire Relief Fund zu sammeln.

Privat scheint es für Justin derzeit ebenfalls gut zu laufen. Ein Sprecher des Sängers wies kürzlich Gerüchte über mögliche gesundheitliche Probleme zurück und betonte, dass Justin sich auf seine Familie und sein kreatives Schaffen konzentriere. Seit August 2024 ist er Vater eines kleinen Sohnes. Am Rande des Spiels ließ Justin durchblicken, dass er seinem Kind möglichst bald das Eislaufen beibringen wolle. "Es ist nie zu früh!", sagte er lachend laut US Magazine. Justins Leidenschaft für den Sport ist kein Geheimnis – in der Vergangenheit erwähnte er mehrfach, wie sehr er sich im Eishockey auspowern und dabei Spaß haben kann.

Getty Images Justin Bieber, Februar 2025

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

