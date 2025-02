Justin und Hailey Bieber teilen niedliche Valentinstagsfotos

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (28) haben den Valentinstag genutzt, um ihre Liebe zu zelebrieren. Auf Instagram teilte der Sänger eine Reihe von Schnappschüssen aus einer Fotobox, die das Paar in vertrauten und verspielt-lustigen Momenten zeigen. Der "Baby"-Interpret schrieb zu den Fotos: "Fröhlichen Valentinstag von den Biebers." Hailey schmiegte sich auf den Bildern liebevoll an ihren Ehemann. Die Eltern eines Sohnes putzten sich am Tag der Liebe nicht sonderlich heraus, sondern kleideten sich in entspannten Pullovern.

Die beiden dementierten mit den Fotos auch die erneuten Gerüchte über eine mögliche Trennung. Diese kursierten unter anderem, weil Justin Hailey angeblich nicht mehr auf Social Media folgte. Schnell klärte der Sänger jedoch auf, dass jemand sein Konto manipuliert habe. "Jemand hat sich Zugang zu meinem Account verschafft und ist meiner Frau entfolgt. Der Scheiß wird langsam unheimlich", erklärte der Musiker im Netz.

Hailey und Justin gaben sich 2018 bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort, bevor sie etwa ein Jahr später im Kreise ihrer Familie und Freunde in South Carolina ihre Liebe mit einer großen Feier besiegelten. Das Liebesglück wurde im August 2024 von ihrem Sohn Jack Blues gekrönt und soll die Beziehung des Ehepaares seither intensiviert haben. Das verriet ein Insider gegenüber People: "Die Geburt ihres Kindes hat sie noch enger zusammengeschweißt."

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

