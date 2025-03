Kate Hudson bedauert ihre "Der Teufel trägt Prada"-Absage

Kate Hudson (45) hat kürzlich offenbart, dass sie die Hauptrolle in der Kultkomödie "Der Teufel trägt Prada" abgelehnt hat – eine Entscheidung, die sie heute noch grämt. In der britischen Radioshow "Capital Breakfast" sprach die Schauspielerin darüber, dass ihr die Rolle der ehrgeizigen Andy Sachs, die später von Anne Hathaway (42) gespielt wurde, damals angeboten wurde. Rückblickend empfindet sie diese Absage als verpasstes Highlight ihrer Karriere. "Das war eine schlechte Entscheidung", gestand Kate und erklärte, dass sie zu diesem Zeitpunkt andere Verpflichtungen hatte.

Die spätere Besetzung des Films erwies sich jedoch als Glücksgriff. Anne, bis dahin vor allem für ihre Disney-Rollen bekannt, erlangte durch ihre Darstellung der ehrgeizigen Andy Sachs große Aufmerksamkeit in Hollywood. An der Seite von Meryl Streep (75), die die ikonische Chefredakteurin Miranda Priestly verkörperte, entwickelte der Film sich zu einem wahren Klassiker des Genres. Kate betonte im Interview, dass es nicht darum ging, die Rolle nicht spielen zu wollen, sondern einfach um schlechte Planung. "Du nimmst etwas anderes an, und es ist einfach Mist, verstehst du?", erklärte sie.

Kate, die vor allem durch Filme wie "Almost Famous" und "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" bekannt wurde, blickt trotz dieser Enttäuschung auf eine erfolgreiche Karriere. Außerdem scheint sie ihrer Kollegin Anne den Triumph zu gönnen. Zuletzt kursierten Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung des Kultfilms, was nicht nur die Fans, sondern auch einige der damaligen Darsteller wie Stanley Tucci (64) in Vorfreude versetzt. Ob Kate die Gelegenheit genutzt hätte, diesmal an Bord zu sein, bleibt jedoch offen.

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Stanley Tucci, Schauspieler

