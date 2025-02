Millie Bobbie Brown und Jake turteln verliebt auf Red Carpet

Bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films "The Electric State" am Montagabend in Hollywood zeigten sich Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (22) verliebt wie eh und je. Das Paar küsste sich auf dem roten Teppich des Egyptian Theatre und strahlte in glamourösen Outfits. Die TV-Persönlichkeit, bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, trug eine funkelnde gold-silberne Robe mit Cape und passenden Diamant-Accessoires. Jake, Sohn der Rocklegende Jon Bon Jovi (62), erschien stilvoll in einem schwarzen Smoking mit Fliege.

Der Film "The Electric State", der auf einem Comic basiert, spielt in einer futuristischen Welt und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die gemeinsam mit einem Roboter und einem exzentrischen Wanderer ihren verschollenen Bruder sucht. Neben Millie sind unter anderem Chris Pratt (45), Ke Huy Quan (53) und Giancarlo Esposito (66) in dem Netflix-Streifen zu sehen, der am 14. März veröffentlicht wird. Wie Chris laut Daily Mail verriet, sei Jake während der Dreharbeiten häufig am Set gewesen und habe Millie unterstützt. "Sie sind ein großartiges Paar und sehr bodenständig", schwärmte der Darsteller.

Trotz all dem Erfolg und Glamour, den die 21-Jährige in ihrer Karriere bereits erlebt hat, sprach die Schauspielerin kürzlich auch über die Schattenseiten ihres Ruhms. Obwohl sie bei Kollegen offensichtlich beliebt ist, gestand sie, dass ihr die außergewöhnliche Karriere oft das Gefühl gegeben hätte, wenige echte Freunde zu haben. "Ich habe nicht viele Freunde, wegen dem, wer ich bin", erklärte sie kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair. Diese Einsamkeit sei für sie eine Herausforderung gewesen, die sie beständig zu bewältigen versucht habe. Ihr Ehemann, den sie als ihren größten Unterstützer bezeichnet, habe ihr dabei geholfen, die Balance zwischen Ruhm und Alltag zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt und Millie Bobby Brown, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

Anzeige Anzeige