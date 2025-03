Millie Bobby Brown will Britney Spears in Biopic verkörpern

Millie Bobby Brown (21) hat bei der Premiere ihres neuen Films "The Electric State" in Los Angeles über ihre Begeisterung gesprochen, Britney Spears (43) in einem möglichen Biopic zu verkörpern. Die Schauspielerin teilte ihre Gedanken mit Access Hollywood und erklärte: "Ich meine, sie ist eine absolute Ikone. Ich würde nichts lieber tun, als Teil ihrer Geschichte zu sein." Gleichzeitig betonte Millie, dass es Britneys Leben sei – und sie ihre Geschichte so erzählen wolle, wie sie es sich wünsche. Bereits 2022 hatte sie in "The Drew Barrymore Show" verraten, dass sie Britney als eine Rolle sehe, die sie besonders inspiriere.

Die Sängerin selbst zeigte sich jedoch wenig begeistert von der Idee, dass andere ihre Lebensgeschichte verfilmen könnten. Auf Instagram schrieb sie 2023: "Ich höre von Leuten, die Filme über mein Leben machen wollen … Leute, ich bin nicht tot!!!" Trotz Britneys klarer Worte hat es Hollywood nicht davon abgehalten, ihre biografische Geschichte aufzugreifen. Universal Pictures sicherte sich die Rechte an ihrer Bestseller-Biografie "The Woman in Me", die 2023 erschien. Unter der Regie von Jon M. Chu (45), bekannt für den Film Wicked, befindet sich die Verfilmung derzeit in der Entwicklung – mit geplantem Fokus auf Britneys Leben in den 1990er- und 2000er-Jahren.

Millie kennt das Rampenlicht seit ihrer Kindheit und erklärte, genau deswegen eine Verbindung zu Britney zu spüren. "Ich bin im öffentlichen Auge aufgewachsen, habe ihre Videos gesehen, ihre Interviews geschaut", sagte die Stranger Things-Darstellerin. Diese Verbindung, gepaart mit ihrem Talent und den neuen blonden Haaren, macht die Schauspielerin zu einer vielversprechenden Wahl für eine mögliche Rolle. Es bleibt abzuwarten, ob Millie tatsächlich die Gelegenheit bekommt, die Pop-Ikone zu verkörpern.

Getty Images Britney Spears, 2002

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

