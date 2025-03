Top oder Flop? Demi Moore in Tweedanzug bei Pre-Oscar-Dinner

Demi Moore (62) hat einen Sinn für Mode – das bewies die Schauspielerin schon auf diversen roten Teppichen. Doch kann die Golden Globe-Preisträgerin auch dieses Mal wieder von ihrem Stilbewusstsein überzeugen? Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, warf sie sich anlässlich der alljährlichen Oscar-Verleihung bei einem Vorabend-Dinner von Chanel in Beverly Hills in einen Zweiteiler aus Tweed. Die Kombi aus schwarz-weißem Blazer und passender knielanger Hose kombinierte Demi mit einem Paar Riemchensandalen und einer passenden Handtasche von Chanel.

Für Demi dürfte der bevorstehende Abend von großer Bedeutung sein: Die 62-Jährige könnte bei der diesjährigen Verleihung mit ihrem ersten Oscar ausgezeichnet werden. Nach über 40 Jahren in der Filmbranche konnte sie dieses Jahr mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm "The Substance" erstmals eine Nominierung erzielen. Ihre Darstellung hat ihr in den vergangenen Monaten bereits prestigeträchtige Preise wie den Golden Globe und den SAG Award eingebracht – jetzt darf Demi auf die Auszeichnung mit dem begehrten Goldjungen hoffen.

Doch Demis Konkurrenz ist stark. Neben der Produzentin sind in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" des Weiteren Cynthia Erivo (38) für ihre Rolle als Elphaba in Wicked, Karla Sofía Gascón für "Emilia Pérez", Mikey Madison für "Anora" und Fernanda Torres für "Für immer hier" nominiert. Schauspielerin Karla schreibt mit ihrer Nominierung Geschichte: Sie ist die erste offen transgeschlechtliche Frau, die jemals für einen Oscar in einer Schauspielkategorie vorgeschlagen wurde.

Getty Images Demi Moore bei den SAG Awards 2025

Getty Images Karla Sofía Gascón, Schauspielerin

