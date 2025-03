Travis Kelce kann die Geburt seiner Nichte kaum erwarten

Travis Kelce (35), erfolgreicher Tight End der Kansas City Chiefs, spricht in einer aktuellen Folge des Podcasts "New Heights" über seine Vorfreude auf ein neues Familienmitglied. Sein Bruder Jason Kelce (37) und dessen Frau Kylie (32) erwarten ihr viertes Kind, eine weitere Tochter – und Travis kann es kaum abwarten, seine Rolle als Onkel weiter auszuleben. "Ich freue mich schon darauf, mit den Mädels Spaß zu haben und sie dann einfach wieder zurückzugeben", scherzt der NFL-Star im Gespräch mit Jason. Das Paar hat bereits drei Töchter: Wyatt, Elliotte und Bennett. "Wir stecken mitten im Chaos", meint Jason lachend, "aber wir werden das schon irgendwie schaffen."

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung lobt Jason seinen Bruder als herausragenden Onkel. "Travis hat großartige Ratschläge und ist einfach ein toller Onkel", sagt er. Das sieht auch ihre Mutter Donna Kelce (72) so, die bereits in einem früheren Interview mit People betonte, wie sehr Travis seine Rolle als Onkel liebe. Sie beschrieb ihn als "lebensfroh und unglaublich gut mit Kindern". Auch die drei Mädchen schwärmen für ihren "Onkel Travie". Travis selbst zeigte sich begeistert davon, wie Kylie und Jason ihre Elternrolle meistern, und lobte sie als "fantastische Eltern und tolle Menschen".

Dass Travis so in seiner Rolle als Onkel aufgeht, zeigt auch seine enge Beziehung zu Jason. Trotz ihrer jeweiligen Karrieren in der NFL – Jason spielte als Center für die Philadelphia Eagles – haben die Brüder stets Zeit für familiäre Momente gefunden. Für Travis sind seine Nichten eine echte Herzensangelegenheit: "Diese Mädchen wärmen mein Herz. Sie sind das Beste überhaupt." Solche Familienbande scheinen nicht nur bei den Kelces selbst, sondern auch bei ihren Fans für jede Menge Sympathie zu sorgen.

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Getty Images Donna Kelce mit ihren Söhnen Jason und Travis Kelce beim Super Bowl 2023

