Shakira ist nach Trennung von Gerard Piqué "sehr gewachsen"

Die Sängerin Shakira (48) hat offen über die schwierige Zeit nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Fußballstar Gerard Piqué (38), gesprochen. Bei den Grammy Awards, die am Sonntag zeitgleich mit ihrem 48. Geburtstag in Los Angeles stattfanden, stellte sich die Kolumbianerin einmal mehr den Fragen der Presse. Im Gespräch mit Live From E! Grammys reflektierte sie die Zeit nach dem Liebes-Aus: "Ich habe eine Menge Lektionen gelernt. Das Leben war nicht immer gut zu mir, aber es war ein guter Lehrer." Die Trennung des einstigen Glamourpaares wurde 2022 öffentlich, nachdem Piqué mit einer zwölf Jahre jüngeren Frau in Verbindung gebracht worden war. Shakira fügte hinzu, dass trotz aller Herausforderungen "die Wölfin in ihr noch da" sei – eine Anspielung auf ihren Song "She Wolf". Ihr Fazit: Sie sei in den letzten Jahren "sehr gewachsen".

Die Beziehung von Shakira und Gerard begann im Jahr 2010, als sie während der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika aufeinandertrafen. Der Fußballer, der damals für die spanische Nationalmannschaft spielte, trat in Shakiras Musikvideo zu ihrem weltweit bekannten WM-Song "Waka Waka" auf. Über ein Jahrzehnt schien das Paar glücklich, bekam zwei gemeinsame Söhne: Milan (12) und Sasha (10). Die Trennung offenbarte schließlich die Schattenseiten der Beziehung. Shakira verarbeitete diese musikalisch, unter anderem mit dem Song "BZRP Music Sessions #53", in dem sie ihren Ex und seine neue Partnerin scharf kritisierte. Zeilen wie "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht" wurden von Fans als deutlicher Seitenhieb gewertet.

Abgesehen von ihrer Beziehung sprach Shakira auch über ihre beruflichen Erfolge als Sängerin. So schätze sie sich glücklich, dass sie bei den diesjährigen Grammy Awards auftreten und den Preis für das beste Latin-Pop-Album entgegennehmen konnte. In ihrer Dankesrede widmete sie die Auszeichnung all jenen Menschen, die in die USA eingewandert sind. So kurz nach der Vereidigung von Präsident Donald Trump (78), der sein Vorgehen gegen Einwanderer prompt verschärft hatte, ein durchaus emotionaler Moment. Shakira appellierte an ihre "eingewanderten Brüder und Schwestern": "Ihr werdet geliebt. Ihr seid es wert, und ich werde immer mit euch kämpfen".

Jackson Lee / Splash Gerard Piqué, Milan, Shakira und Sasha an Heiligabend 2017

Getty Images Sängerin Shakira wurde 2025 in L.A. für das beste Latin-Pop-Album mit einem Grammy ausgezeichnet.

