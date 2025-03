Hat Travis Kelce die Chance auf eine Hollywood-Karriere?

Travis Kelce (35), bekannt als Spieler der Kansas City Chiefs, wagt sich auf neues Terrain. Der Football-Star trat erstmals als leitender Produzent des Films "My Dead Friend Zoe" in Erscheinung und zog dabei das Interesse der Hollywood-Welt auf sich. Die Tragikomödie befasst sich mit den Herausforderungen von Veteranen und rückt zwei starke weibliche Protagonistinnen in den Fokus, gespielt von Sonequa Martin-Green (39) und Natalie Morales (40). Co-Produzent Paul Scanlan prophezeite Travis bereits eine steile Hollywood-Karriere: "Er hat 100 Prozent eine Zukunft in Hollywood", sagte er gegenüber People.

Paul zeigte sich begeistert von Travis' Engagement und Einfluss auf das Projekt: "Travis ist ein sympathischer Mensch, ein guter Schauspieler und ein großartiger Produzent." Besonders beeindruckt sei er von der Fähigkeit des NFL-Stars, Aufmerksamkeit für unabhängige Projekte zu generieren. Das Team sei "sehr dankbar", dass Travis Teil des Films sei, da seine Beteiligung maßgeblich dazu beigetragen habe, das Werk einem größeren Publikum zugänglich zu machen. In einem Statement bezeichnete Travis die Arbeit an dem Film als eine "unglaubliche Erfahrung" und betonte, auch in Zukunft an Projekten mit Bedeutung interessiert zu sein.

Abseits des Football-Feldes hat Travis bereits in anderen Unterhaltungsprojekten seinen Fuß in die Tür Hollywoods gesetzt. Er spielte eine Rolle in Ryan Murphys (59) Serie "Grotesquerie", wo Kollegen wie Niecy Nash-Betts ihn für seine professionelle Einstellung lobten. Zudem moderierte er im Oktober 2024 die Show "Are You Smarter Than a Celebrity?" und arbeitet aktuell an einer Dokumentation über den Künstler Jean-Michel Basquiat. Beruflich zeigt sich Travis nicht nur ehrgeizig, sondern auch offen für neue Herausforderungen – ein Talent, das ihm in der Glamourwelt von Hollywood sicherlich noch viele Türen öffnen könnte.

Getty Images Travis Kelce vor dem Super Bowl, Februar 2025

Disney Travis Kelce und Raven Goodwin in "Grotesquerie"

