Beatrice Egli und Andreas Gabalier lachen über Kennenlernen

Seit 15 Jahren kennen sie sich – DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli (36) und der Schweizer Frauenschwarm Andreas Gabalier (39) lassen ihr gemeinsames Kennenlernen Revue passieren. Der Sänger ist bis heute mit Beatrice befreundet und ist zu ihrer "Beatrice Egli Show" eingeladen worden. Beide kamen laut Schlager.de aus dem Lachen nicht mehr heraus, als ihnen dort die Videos von ihren Auftritten aus dem Jahr 2009 vorgespielt wurden. Die damals 21-jährige Beatrice und der vier Jahre ältere Andreas wurden parallel von Andy Borg (64) zum "Musikantenstadl" für einen Auftritt eingeladen. Dort trafen die Schlagerstars das erste Mal aufeinander.

Bis heute können Fans die Auftritte auf YouTube anschauen. Im "Musikantenstadl" hatten beide ihren ersten Fernsehauftritt. "Mama wollte immer, dass ich vernünftig angezogen bin und ich habe mich immer gewehrt... Mach das Bild weg", sagte Andreas lachend zu einem Bild von seinem damaligen Outfit. Mit dem Song "So liab hob i di" und einem weißen Hemd mit Lederhose legte er den Auftritt hin. Auch Beatrice schmiss sich in einem roten Abendkleid und einer Hochsteckfrisur in Schale und performte sicherlich aufgeregt ihren Song "Lippenstift".

Beide Künstler amüsierten sich über ihre Anfänge in der Schlagerwelt, damals noch unwissend, wie bekannt sie in der Zukunft sein würden. Mit viel Humor erinnerten sich die Musiker gerne an die Zeit zurück. Neben Andreas werden auch Stars wie Kerstin Ott (42) und Alexander Klaws (41) zu Besuch bei der Ausstrahlung der Show am 31. Oktober im SWR zu sehen sein. Ganz besonders ist die Weltpremiere des Kinder-Musicals "Anouk", welches von Peter Maffay (75) und seiner Frau Hendrikje (37) produziert worden ist. Die Zuschauer bekommen hier erste exklusive Einblicke in ein paar Szenen.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Sängerin Beatrice Egli, Februar 2023

