Wendy Williams' Ex-Produzentin äußert sich zur Vormundschaft

Wendy Williams (60) hat sich erstmals seit Jahren bei ihrer ehemaligen Produzentin Suzanne Bass gemeldet, wie diese jetzt auf Instagram verrät. "Mein Telefon klingelte und Wendy war am Apparat. Dann weinten wir beide", berichtet Suzanne über das emotionale Gespräch. Wendy soll ihrer alten Kollegin das Herz ausgeschüttet und ausführlich von der sehr belastenden Situation erzählt haben. Bereits seit 2022 steht die ehemalige Talkshow-Moderatorin unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft, die Suzanne jetzt als "schrecklich und beängstigend" beschreibt.

Die Vormundschaft wurde gerichtlich angeordnet, nachdem bekannt wurde, dass Wendy an frontotemporaler Demenz und Aphasie leide, was ihre geistigen und sprachlichen Fähigkeiten beeinflusse. Viele ihrer Anhänger kritisieren die Einschränkungen, unter denen sie seitdem leben muss. Kürzlich wurde zudem berichtet, dass Wendy in einen strenger kontrollierten Bereich der Pflegeeinrichtung verlegt wurde, nachdem sie angeblich erneut öffentlich getrunken haben soll. Inzwischen habe die 60-Jährige rechtliche Schritte eingeleitet, um die Vormundschaft zu beenden, so Daily Mail. Suzanne wurde unterdessen im Netz aktiv und fordert unter dem Hashtag"FreeWendy" mit Nachdruck Freiheit für ihre Freundin.

Wendy wurde durch ihre langjährige Talkshow "The Wendy Williams Show" bekannt, die von 2008 bis 2022 lief. Ihre offene, oft schonungslose Art machte sie zu einer Ikone der Berichterstattung und zu einer einflussreichen Persönlichkeit in der Popkultur. Neben ihrer TV-Karriere ist Wendy stolze Mutter eines Sohnes namens Kevin Hunter Jr. (24). Mit ihm hatte die Talkshow-Legende zwar zuletzt einige Reibereien, da sie ihn beschuldigte, sich an ihr bereichern zu wollen, wurde aber kürzlich beim gemütlichen Brunch mit ihm gesichtet.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Instagram / ron.insight305 Wendy Williams und ihr Sohn Kevin im Februar 2025

