Jessica Alba entfacht Dating-Gerüchte mit diesem Comedian

Jessica Alba (43) bestätigte vor rund zwei Monaten offiziell, dass sie und Cash Warren (46) getrennte Wege gehen. Nun soll die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite haben – und der ist kein Unbekannter. Wie Paparazzifotos zeigen, die dem Magazin Deuxmoi vorliegen, verließ der Hollywoodstar mit keinem Geringeren als dem Comedian Alex Edelman die Oscars-Party. Jessicas Begleiter legte ihr dabei liebevoll seine Anzugjacke um die Schultern und beide wirkten sichtlich vertraut.

Der Auftritt kommt nur wenige Wochen, nachdem Jessica nach 16 Ehejahren die Scheidung von Cash eingereicht hatte. Gerichtsdokumenten zufolge, die People vorliegen, gab sie "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an. Böses Blut herrscht zwischen Jessica und ihrem Ex jedoch nicht, wie die "Honey"-Darstellerin in den sozialen Medien betonte.

Trotz des Ehe-Aus wollen sie und ihr früherer Partner an einem Strang ziehen, was ihre drei gemeinsamen Kinder Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) angeht. Was die Eltern betrifft, startet mit der Trennung nun eine Phase der Neuorientierung. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe über die letzten 20 Jahre gewachsen sind. Jetzt ist es Zeit, ein neues Kapitel der individuellen Entwicklung zu beginnen", erklärte Jessica auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Edelman, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba mit ihren drei Kindern, Mai 2024

Anzeige Anzeige