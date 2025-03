"Mobbing": Millie Bobby Brown wettert gegen Medienvertreter

Millie Bobby Brown (21) hat auf Instagram mit deutlichen Worten gegen Artikel und Kommentare über ihr Äußeres gewettert. Die Schauspielerin, die mit der Serie Stranger Things berühmt wurde, teilte ein Video mit ihren über 63 Millionen Followern, in dem sie die öffentliche Diskussion um ihr Aussehen thematisierte. "Das ist keine Berichterstattung. Das ist Mobbing", sagte der junge Hollywood-Star und kritisierte insbesondere Autorinnen solcher Artikel. Die Beiträge, die unter anderem Titel wie "Warum altern Gen Z-Stars wie Millie Bobby Brown so schlecht?" trugen, hatten die junge Schauspielerin schwer getroffen. Unterstützt wurde Millie bereits von Stars wie Sarah Jessica Parker (59), die sie als "vorbildhaft" lobte.

Auch ein Vorfall mit Comedian Matt Lucas (50) sorgte in den letzten Tagen für Wirbel. Lucas hatte ein Foto von Millie kommentiert und eine Ähnlichkeit zu seiner früheren TV-Figur Vicky Pollard aus der Sendung "Little Britain" gezogen. Nachdem seine Bemerkung kritisiert worden war, entschuldigte er sich öffentlich bei ihr. "Ich dachte, du siehst fantastisch aus", erklärte er, fügte aber hinzu, dass er die Wirkung seiner Worte falsch eingeschätzt habe. Millie bekräftigte ihre Forderung, junge Frauen nicht mehr dieser Art von Druck auszusetzen. "Es geht nicht nur um mich, sondern um jede junge Frau, die wie ich in der Öffentlichkeit aufwächst", erklärte sie in ihrem Video.

Seit Beginn ihrer Karriere hat Millie Bobby immer wieder auf den Druck und die Herausforderungen aufmerksam gemacht, die mit dem Heranwachsen in der Öffentlichkeit einhergehen. Schon in früheren Interviews hatte sie betont, dass die Gesellschaft offenbar Schwierigkeiten habe, ihre Entwicklung von einem Kinderstar zur erwachsenen Frau zu akzeptieren. Bereits mit 18 Jahren wurde sie regelmäßig wegen ihrer Outfits und ihres erwachseneren Auftretens kritisiert, was sie jedoch nicht davon abhielt, ihren Weg selbstbewusst weiterzugehen. Neben ihrem Engagement in Hollywood beweist sie mit ihrer Beauty-Marke "Florence by Mills" und ihrer Authentizität, dass sie ein Vorbild für viele junge Menschen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im März 2024

Anzeige Anzeige