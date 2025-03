Für Fame? Cheyenne Ochsenknecht zweifelt an Jimis Absichten

Das Warten hat ein Ende: Jimi Blue Ochsenknecht (33) feiert sein TV-Comeback in der vierten Staffel von Diese Ochsenknechts, die ab dem 25. März auf Sky und Wow zu sehen sein wird. Jimis Rückkehr birgt allerdings mehr als nur einen Serienauftritt – es geht auch um eine familiäre Versöhnung nach zwei Jahren Funkstille. Bei den Dreharbeiten in Österreich kam es zum ersten Treffen zwischen Jimi Blue, seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) und seinen Geschwistern Cheyenne (24) und Wilson Gonzalez (34). Während Natascha die Annäherung als positiv beschrieb und erklärte, dass Jimi immer einen Platz in der Familie hat, ist Cheyenne skeptischer: "Vielleicht macht er das jetzt auch nur für die Kamera."

Die Hintergründe des Streits, der auch öffentlich für Aufmerksamkeit sorgte, liegen laut Jimi an misslungenen Gesprächen und verhärteten Fronten innerhalb der Familie. "Wir haben irgendwann aufgehört, uns zuzuhören", erklärte er gegenüber Bild. Die Beziehung stand lange auf der Kippe, und Jimi suchte nach eigener Aussage so gut wie keinen Kontakt zu seiner Familie. Besonders betroffen war davon Mutter Natascha, die sich trotz des Zerwürfnisses weitgehend bedeckt hielt und betonte: "Jimi ist mein Sohn und wird dies immer bleiben." Während der Dreharbeiten zeigte sich Jimi emotionaler, als es zunächst schien. Tränen und ein spürbarer Kloß im Hals begleiteten ihn, da er auf eine Entschuldigung seiner Familie hoffte. Ob diese Erwartungen erfüllt wurden, bleibt jedoch vorerst offen.

In der Vergangenheit wurde bereits über die Annäherung berichtet, die offenbar im Herbst 2024 ihren Anfang nahm. Besonders Jimis schwierige Beziehungen zu seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31), der Mutter seiner Tochter, und zur restlichen Familie spielten dabei eine Rolle. Wie er damals zugab, hatte er aus Überforderung und Selbstschutz den Kontakt radikal abgebrochen, was er heute als großen Fehler bezeichnet. Mit seiner Rückkehr zur Serie sowie in den familiären Kreis scheint er entschlossen, das Kapitel seiner Isolation endgültig abzuschließen. Ob Cheyennes Zweifel der Realität entsprechen oder unbegründet bleiben, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Fans der Familie dürfen sich jedenfalls auf emotionale Einblicke hinter die Kulissen freuen.

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

