GNTM-Moritz wird beim Shooting vom Fotografen rausgenommen

In der heutigen Folge Germany's Next Topmodel steht ein Videoshooting an, in dem die Male-Models tanzen müssen. Ein Kandidat scheint diese Aufgabe aber nicht allzu ernst zu nehmen – was Konsequenzen mit sich zieht. Moritz, der jüngste Teilnehmer der diesjährigen Staffel, wird von Starfotograf Rankin im Handumdrehen aus dem Shooting geworfen. "Komm raus. Das klappt nicht. Wir nehmen ihn raus", erklärt er. Den 19-Jährigen stört diese Entscheidung aber offenbar nicht besonders. "Die Aufgabe war, viele Posen schnellstmöglich zu machen. Und wie es aussieht, habe ich das nicht gut gemacht. [...] Aber ist ja nicht so schlimm. Also alles gut hier", betont er.

Während sich seine Mitstreiter weiterhin bemühen, Chefjurorin Heidi Klum (51) zu überzeugen, macht es sich Moritz am Rand des Sets gemütlich: Er schnappt sich einen Snack und eine Cola und zeigt sich überhaupt nicht traurig darüber, sich nicht weiter beweisen zu können. Das stößt bei den restlichen Teilnehmern auf Unverständnis. "Wenn du bei so einem Shooting einfach so herausgezogen wirst, da bist du nicht happy. Da kannst du mir sagen, was du willst", erklärt Lian. Der Skateboard-Liebhaber tut aber weiterhin so, als mache ihm die Situation nichts aus: "Mir geht es gut. [...] Es ist nicht das Ende der Welt, ich checke es nicht."

Noch vor dem großen Shooting der Kampagne zeigte sich der Berliner von einer anderen Seite. Um überhaupt in die engere Auswahl und damit in den Opener der Sendung zu kommen, mussten sich die Kandidaten einem Shootout stellen. Nachdem sie sich selbst einen Smokey-Eye-Look verpasst hatten, traten sie gegeneinander an – und Moritz konnte von sich überzeugen. "Ihr habt mir beide supergut gefallen, aber ich habe mich für dich entschieden, Moritz", verkündete Heidi, bevor dieser freudig betonte: "Mir bedeutet es viel, weil viele Leute sehen mich, meine Familie und meine Freunde, und deswegen kann ich darauf stolz sein."

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und John Rankin bei GNTM

Michael de Boer / ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Lian

