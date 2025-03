Die GNTM-Boys kritisieren das Männer-Make-up fürs Shooting

Germany's Next Topmodel geht in die nächste Runde. Die von Heidi Klum (51) ausgewählten männlichen Models dürfen sich in der neuen Folge bei einem ganz besonderen Shooting beweisen. Bevor sie sich vor der Kamera zeigen dürfen, müssen sie sich allerdings erst ein Smokey Eye schminken. Für einige der Männer ist das jedoch ein Problem. Der Influencer Ryan Wöhrl meckert zum Beispiel: "Es fühlt sich schon komisch an, wenn wir uns so schminken müssen. Ich fühle mich da voll weiblich. Als hätte ich mit meiner Freundin die Rolle getauscht." Als er sich im Spiegel betrachtet, muss er allerdings zugeben, dass der Look cool aussieht.

Felix S. hat in dieser Challenge einen Vorteil: Der Wiener tritt regelmäßig als Dragqueen auf und kennt sich deshalb mit dem Thema Schminke aus. "Ich fand es lustig, mit anzusehen, wie sich die anderen schminken. Leider konnte ich nicht allen helfen, weil die Zeit dafür nicht da war", berichtet der 30-Jährige im Einzelinterview. Geduldig erklärt er seinen Kollegen Fremdwörter wie "Kajal" oder "Wasserlinie". Auch Ethan steht seinen Mitstreitern mit Tipps zur Seite.

Im Netz wird die Schmink-Challenge nun heiß diskutiert. "'Ich fühle mich da voll weiblich' – Und wo ist das Problem?", schreibt ein User auf X. Ein anderer Fan freut sich: "Ich liebe es zu sehen, wie unbeholfen und unsicher die Boys teilweise beim Schminken sind, das heilt gerade meine Seele ein bisschen."

Instagram / ryanwoe Realitystar Ryan Wöhrl

Michael de Boer / ProSieben Felix S., GNTM-Model

