Fremdgeh-Drama: Cosimo soll Iris Klein angestachelt haben!

Im Versace Hotel ging es am Rande des Dschungelcamps in den vergangenen Tagen so richtig rund! Iris Klein (55) warf ihrem Mann Peter Klein, der für Lucas Cordalis (55) als Begleitperson in Australien mit dabei war, vor, sie mit Djamila Rowes (55) Begleiterin Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Auch wenn die Beschuldigten die Vorwürfe vehement abstritten, will die Wahl-Mallorquinerin offenbar Konsequenzen ziehen. Jetzt wurden neue Details rund um das Fremdgeh-Drama der Kleins publik: Der Dschungelcamp-Kandidat Cosimo Citiolo (41) soll Iris sogar noch weiter angestachelt haben!

Das berichtete Djamilas Begleiterin Yvonne jetzt aufgebracht im RTL-Interview: Cosimo habe Iris angerufen und ihr erzählt, dass sich die Blondine und Peter in trauter Zweisamkeit im Foyer aufhalten würden. "Er ist nicht mal fünf Stunden aus dem Camp und ruft Iris Klein an und erzählt irgendeine Scheiße!", wetterte Yvonne. Zudem stellte sie klar, dass sie sich keineswegs allein mit Iris' Mann getroffen habe – es seien noch viele weitere Personen dabei gewesen. Diese Aussage stützte auch die Dschungelcamp-Teilnehmerin Tessa Bergmeier (33).

Inzwischen zoffen sich also nicht nur Iris und Peter, sondern auch Yvonne und Cosimo – und ein Ende ist wohl auch nicht in Sicht! "Ich bin noch mal zu ihm hingegangen – ohne Kamera. Dann meinte er: 'Lass mich, du kannst ihm weiter einen blasen.' Und dann ist er einfach abgehauen, also er wollte gar nicht weiter mit mir diskutieren", berichtete die 41-Jährige.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Januar 2023 im Versace Hotel

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

Bieber, Tamara /ActionPress Yvonne Woelke, Mai 2022

