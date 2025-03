Wegen Tommy? Molly-Mae Hague ist aktuell glücklicher denn je

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) scheinen nach Monaten der Trennung einen Neuanfang zu wagen. Gerüchte um eine Versöhnung des Love Island-Paares wurden zuletzt durch einen gemeinsamen romantischen Valentinstags-Aufenthalt in einer Luxusunterkunft in Oxfordshire befeuert. Während in sozialen Netzwerken keine gemeinsamen Bilder zu sehen waren, gaben jedoch Schnappschüsse des Boxers und der Influencerin deutliche Hinweise auf die gemeinsame Zeit. Besonders auffällig: Beide wirkten in ihren Posts überglücklich. Molly-Mae, die Mutter der zweijährigen Tochter Bambi, sprach in einem aktuellen YouTube-Video voller Optimismus über ihren aktuellen Gemütszustand: "Ich bin so glücklich wie lange nicht mehr. Nach einem schwierigen Jahr spüre ich langsam, dass ich wieder ganz ich selbst werde."

In ihrem Video thematisierte Molly-Mae neben der allgemeinen Lebensfreude auch ihre Gedanken zu weiteren Kindern. Sie erklärte offen, dass sie aktuell nicht bereit für Baby Nummer zwei sei, vor allem angesichts der Herausforderungen des letzten Jahres. "Ich denke oft darüber nach, aber die Schwangerschaft und die ersten Monate mit Bambi waren extrem schwer für mich", gab sie zu. Trotzdem beschäftige sie der Gedanke, ihrer Tochter eine Schwester an die Seite zu stellen, da sie selbst eine enge Bindung zu ihrer eigenen Schwester pflege. Während die YouTuberin emotional über ihre Familie sprach, deutete sie auch an, dass ihre Beziehung zu Tommy ein zentraler Bestandteil zukünftiger Projekte sei. Gerüchten zufolge werde Tommys Rückkehr in ihr Leben in ihrer Prime-Video-Serie dokumentiert.

Die Beziehung zwischen Molly-Mae und Tommy hat eine turbulente Geschichte. Seit ihrem Kennenlernen bei "Love Island" im Jahr 2019 ließ das Paar Öffentlichkeit und Fans an Höhen und Tiefen teilhaben. Besonders nach der Trennung im letzten Sommer, angeblich aufgrund von Tommys Fehlverhalten, schien die Beziehung am Ende. Ihre Fans spekulieren seit Monaten über ein Comeback, das nun anscheinend Wirklichkeit wird. Bereits an Silvester wurden die beiden eng umschlungen bei einer Feier gesichtet, und auch ihr gemeinsames Co-Parenting hatte zuletzt für positive Schlagzeilen gesorgt. Molly-Maes Familie steht dem Liebes-Comeback laut Insidern jedoch kritisch gegenüber – besonders ihre Schwester Zoe soll sich skeptisch gezeigt haben. Doch Molly-Mae scheint entschlossen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Fans verfolgen das Geschehen gespannt, während sie Pläne für die Zukunft schmiedet.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Februar 2021

