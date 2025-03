Alleine mit Kleinkind: Nessi von Coupleontour ist erschöpft

Seit der Trennung von ihrer langjährigen Partnerin Ina (28) kümmert sich Influencerin Nessi (28) überwiegend solo um ihre Tochter Olivia. Während sie in Berlin lebt, wohnt ihre Ex mittlerweile in Köln. Wie hart ihr Alltag als alleinerziehende Mutter ist, macht die 28-Jährige nun auf Instagram deutlich: "Auch wenn ich viel in die Kamera lache, habe ich mehr schlechte als gute Nächte als Mama. Erholsamer Schlaf ist einfach Luxus geworden. Vor allem, wenn man die Nächte immer alleine machen muss."

Ihre Worte untermalt Nessi mit einem Clip in ihrer Story, in dem sie erschöpft wirkt, ihre Hände im Gesicht vergräbt, gähnt und ins Leere starrt: "Ich bin müde. Ich möchte mich nicht so beschweren, aber die letzten Tage habe ich maximal drei bis vier Stunden geschlafen durch die Kleine." Sie hatte sich vorgenommen, Ende der Woche erstmals seit Oktober abends auszugehen – aber Vanessa fehlt die Kraft: "Irgendwie bin ich gerade so unfassbar müde von allem, von den Nächten, vom Kopf machen, sodass meine Motivation sich in Grenzen hält."

Zwar sind Nessi und Ina, die sich im Netz unter dem Namen Coupleontour einen Namen machten, kein Liebespaar mehr, Vorwürfe gibt es untereinander aber keine. In einer Fragerunde auf dem Onlineportal betonte Nessi jüngst, dass ihre frühere Partnerin immer ein großer Teil von ihr bleiben wird und stellte klar: "Unsere gemeinsame Zeit hat mich geprägt, und genau deshalb würde ich auch nie etwas Schlechtes über sie sagen – niemals!"

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

