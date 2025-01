Chris Hemsworths beeindruckendes Heim-Fitnessstudio enthüllt

Chris Hemsworth (41) hat sich in seinem luxuriösen Anwesen in Byron Bay, Australien, mit einem außergewöhnlichen Projekt selbst übertroffen: Er hat eine hochmoderne Trainingsanlage namens "The Shed" einbauen lassen. Der Schauspieler, bekannt aus der Thor-Reihe, nutzt sie für seine 2019 gegründete Fitnessmarke "Centr". Doch die neue Anlage ist nicht nur für ihn und sein Team gedacht – sie bietet auch seinen Trainern und Freunden einen Ort, um innovative Trainingsmethoden und neueste Geräte zu testen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind neben klassischen Geräten wie Laufbändern und Kraftmaschinen auch spezielle Bereiche für Agilitätstraining, eine Sauna sowie Eisbecken zu sehen, die eine perfekte Regeneration nach dem Training ermöglichen.

Die Anlage ist Teil des 4,2 Hektar großen Anwesens, das Chris und seine Frau, die Schauspielerin Elsa Pataky (48), 2014 für etwa 6,8 Millionen Euro erworben haben. Nach einem aufwendigen Umbau, der 2017 begann und zwei Jahre dauerte, entstand ihr 50-Millionen-Dollar-Mega-Anwesen. Das Haus umfasst sechs Schlafzimmer, Spa-, Spiel- und Medienräume sowie weitläufige Außenbereiche. Die beiden Schauspieler leben dort mit ihren drei Kindern inmitten eines wahren Luxusrefugiums. "The Shed" ist die neueste Ergänzung des Areals und zeigt, dass hier auf keinen Komfort verzichtet wurde – sowohl für hartes Training als auch für erholsame Entspannungsphasen.

Privat beeindruckt Chris nicht nur durch Fitness und seine Filmkarriere, sondern auch durch familiäres Engagement. Kürzlich sorgte der Schauspieler für eine Überraschung, als der "Australian Reptile Park" eine riesige, neu entdeckte Trichternetzspinne nach ihm benannte. Die Spinnenexpertin Emma Teni erklärte mit einem Augenzwinkern, die beeindruckende Größe des Tieres habe sie an Chris und seine Brüder erinnert, die mit ihrer Körpergröße "über dem Durchschnitt" liegen. Die Spinne misst 9,2 Zentimeter und ist ein Rekordfund für das Schutzprogramm des Parks. Fans des Stars schätzten diese humorvolle Ehrung, die eine weitere Facette des Schauspielers zeigt – einen Mann, der sich nicht nur in Fitnessstudios, sondern auch in der Wildnis Australiens wiederfinden lässt.

Elsa Pataky, Chris Hemsworth und ihre drei Kinder, Weihnachten 2024

Chris Hemsworth mit Ehefrau Elsa Pataky

