David Beckham im freshen Look in Paris unterwegs

David Beckham (49) zeigte sich am Donnerstag gut gelaunt in Paris, wo er aktuell seine Frau Victoria Beckham (50) zur Paris Fashion Week begleitet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trug der ehemalige Fußballstar bei seinem entspannten Stadtausflug eine braune Wildlederjacke über einem grauen T-Shirt, kombiniert mit cremefarbenen Hosen und weißen Sneakers. Das Paar ist bereits seit Beginn der Woche in der Modemetropole und wurde auf verschiedenen Veranstaltungen gesichtet. Wenig später war David dann auch an der Seite seiner Frau bei ihrem glamourösen Auftritt zu sehen, als sie gemeinsam den Abend im Louvre genossen.

Victoria, die aktuell mit ihrer neuen Kollektion auf der Fashion Week unterwegs ist, zog dabei mit einem langen, schwarzen Kleid aus ihrer eigenen Modemarke alle Blicke auf sich. Doch es gab auch einen peinlichen Moment: Ein Sicherheitsmitarbeiter trat beim Gala-Dinner im Louvre versehentlich auf den Saum ihres Kleides. Die Designerin bewahrte trotz des Missgeschicks Haltung und setzte ihren Auftritt mit David fort, der in einem eleganten Anzug mit Schal glänzte. Der Abend, der dazu diente, Gelder für Restaurierungsprojekte und Bildungsinitiativen des Museums zu sammeln, war Teil des offiziellen Auftakts der Pariser Modewoche.

Das Power-Couple zeigt sich sowohl privat als auch beruflich in perfekter Harmonie. David und Victoria, die seit 1999 verheiratet sind und vier Kinder haben, teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Mode, sondern auch zahlreiche gemeinsame Projekte. Aktuell wird an einer neuen Netflix-Doku über Victorias beeindruckende Karriere gearbeitet. David feierte bereits im vergangenen Jahr großen Erfolg mit seiner Doku "Beckham", in der auch die Modedesignerin eine Rolle spielte. Die beiden zeigen immer wieder, dass sie sich in jeglichen Bereichen des Lebens stets unterstützend zur Seite stehen.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham an Weihnachten 2024

Getty Images Victoria und David Beckham im Oktober 2023

