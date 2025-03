Gigi Hadid überrascht mit Bobfrisur auf Pariser Fashion Week

Gigi Hadid (29) verzaubert die französische Hauptstadt. Während der Paris Fashion Week debütierte das Model nun einen neuen Haarstyle. Beim Le Grand Dîner du Louvre erschien sie mit einer extravaganten Bobfrisur, deren Farbe ihr Friseur als "Silver Tequila" bezeichnete. Im Gespräch mit Vogue erklärte er: "Ich habe ihre Ansätze gefärbt, um ihr mehr Dimension zu verleihen, und die Farbe etwas intensiver gemacht. Beim Schnitt wollte ich die klassische Marilyn Monroe mit einem sehr modernen und rebellischen Touch kombinieren – mit einem Hauch von Linda Evangelista in den 90er-Jahren."

Das Kleid, das Gigi an dem Abend trug, war eine ganz besondere Kreation von Jeremy Scott, der sie auch zu dem exklusiven Dinner begleitete. Bei der Herstellung der paillettenbesetzten, asymmetrischen Robe arbeitete er eng mit Laura Basci zusammen. Gemeinsam durchforsteten die beiden Modemacher sein Archiv und verwandelten drei alte Designerstücke in etwas ganz Neues. Auf Instagram schwärmte der US-Amerikaner von diesem Prozess und nannte Gigi seine "Muse und Freundin".

Während des Abenteuers in Paris scheint Gigis Freund Bradley Cooper (50) nicht mit von der Partie zu sein. Die Schwester von Bella Hadid (28) und der Hollywoodstar wurden erstmals im Herbst 2023 gemeinsam gesehen. Seitdem ist ihre Beziehung so ernst geworden, dass sich sogar ihre Töchter kennengelernt haben. "Sie haben Spiel-Dates und verstehen sich super", plauderte ein Insider gegenüber OK! aus. Die Beauty und der Sänger Zayn Malik (32) sind stolze Eltern der kleinen Khai (4), während der Schauspieler gemeinsam mit Irina Shayk (39) einen Spross namens Lea De Seine (7) hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid und Jeremy Scott in Paris, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi und Tochter Khai unterwegs beim Sightseeing

Anzeige Anzeige