Justin Biebers Assistent wohl schon vor Jahren gekündigt

Justin Bieber (31) steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit, doch diesmal gibt es Aufklärungsbedarf: Jüngste Schlagzeilen behaupteten, sein langjähriger Assistent Mateo Caldas habe kürzlich gekündigt, doch das sei laut TMZ nicht korrekt. Quellen bestätigten gegenüber der Nachrichtenseite, dass Mateo bereits vor fast fünf Jahren, im September 2020, aus seinem Job entlassen wurde. Seine Aufgabe war es, sich um Justins Anwesen in Los Angeles zu kümmern – die Bezeichnung "persönlicher Assistent" sei laut Insidern irreführend. Gründe für die Trennung wurden keine genannt, doch Gerüchte um Justins schrumpfendes Team und die Spekulationen über mögliche Probleme heizen die Diskussionen weiter an.

In den vergangenen Wochen hatte sich laut Berichten Justins engster Kreis verändert. Einige Freundschaften und geschäftliche Beziehungen soll der Sänger bewusst beendet haben, um sich auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu konzentrieren. Gleichzeitig tauchten in sozialen Netzwerken alte Gerüchte über Drogenkonsum auf, die sowohl von dem Künstler selbst als auch von seinem Sprecher dementiert wurden. "Die immer wiederkehrende Behauptung, dass JB harte Drogen nimmt, ist absolut nicht wahr. Uns wurde gesagt, dass sich Justin gerade in einer der besten Phasen in seinem Leben befindet", ließ ein Vertreter der Familie verlauten.

Justin und Hailey (28) führen seit ihrer Hochzeit 2018 eine intensive Partnerschaft, die immer wieder von äußeren Spekulationen überschattet wurde. Hailey ist jedoch dafür bekannt, in schwierigen Zeiten fest zu ihrem Mann zu stehen, während Justin offen darüber gesprochen hat, wie sehr er die Stabilität ihrer Beziehung schätzt.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

