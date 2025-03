Milliarden: Diese Frauen sind die reichsten Hollywoodstars

Das Leben in Hollywood ist von Luxus und Glamour geprägt. Es ist daher keine Überraschung, dass die Stars und Sternchen eine Menge Geld besitzen. Wie Bild berichtet, führen allerdings nicht die Männer die Liste der reichsten Hollywoodstars an, sondern die Frauen! Auf Platz eins befindet sich Kim Kardashian (44). Die Medienpersönlichkeit, die insbesondere durch die Realityshow Keeping Up with the Kardashians an Bekanntheit erlangte, konnte sich unter anderem durch ihre Unternehmen Skims und SKKN ein Vermögen von umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro aufbauen und landet so an der Spitze. Sängerin Taylor Swift (35) ist ihr dabei dicht auf den Fersen. Der Reichtum des Weltstars soll bei knapp 1,5 Milliarden Euro liegen.

Den dritten Platz schnappt sich Rihanna (37). Die Musikerin, deren Song "Pon de Replay" für ihren weltweiten Durchbruch sorgte, ist mittlerweile als Unternehmerin unterwegs und feiert mit ihrer Modemarke Fenty sowie der Make-up- und Skincare-Linie Fenty Beauty viele Erfolge. So konnte sie sich ein Vermögen von rund 1,3 Milliarden Euro sichern. Hinter ihr befindet sich Selena Gomez (32): Der einstige Disney-Star ist mit seiner Marke Rare Beauty ebenfalls in der Kosmetikbranche tätig, darf sich aber auch wegen seiner Musik über circa 1,2 Milliarden Euro in ihrem Besitz freuen.

Auf dem fünften Platz folgt ein Duo: Die Zwillinge Mary-Kate (38) und Ashley Olsen (38) knacken mit ihrem Luxuslabel The Row die Milliardengrenze. Sie machten sich allerdings als Schauspielerinnen einen Namen und galten in den 2000er-Jahren als die Kinderstars schlechthin. Ihre Karriere begann, als sie mit neun Monaten die Rolle der Michelle Tanner in Full House übernahmen. Mittlerweile haben sich die Schwestern aus der Filmbranche zurückgezogen – und werden auch nur sehr selten zusammen gesichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im März 2025

Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen im September 2011