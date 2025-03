So schlank: Anna-Maria Ferchichis Kids trinken Extrakalorien

Anna-Maria Ferchichi (43) widmet sich auf Instagram mal wieder einigen Fragen ihrer Follower. Einem unter ihnen ist aufgefallen, dass die Kinder von ihr und Papa Bushido (46) "sehr schlank" seien – "Gibst du ihnen was, damit sie ihr Gewicht halten können?", möchte derjenige wissen. Dass ihre Fans so etwas vermuten, scheint die Familienmama ziemlich zu überraschen. "Mich schockiert die Frage", erklärt Anna-Maria und betont: "Würde ihnen nie Diätmittel geben. Laila, Issa und Amaya trinken jeden Tag 300 Extrakalorien mit einem Glas Nutrini, weil sie so schlank sind."

Tochter Leonora, die genauso alt wie ihre Drillingsschwester Amaya und damit eine der jüngsten ist, sei Anna-Maria zufolge "fast vier Kilogramm schwerer" als Amaya, obwohl sie beide das Gleiche essen. "Daran sieht man, wie unterschiedlich unsere Kinder von der Anatomie sind", meint die Podcasterin. Zudem gibt sie ausdrücklich zu verstehen, dass sie und ihr Ehemann die Kids nie zwingen "aufzuessen oder etwas zu essen, was sie nicht möchten".

Anna-Maria gewährt ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblick in ihren Alltag mit acht Kindern. Neben diversen schönen Erlebnissen teilt sie aber auch die Momente, die mit all dem Nachwuchs nicht so leicht oder eben manchmal auch "nervig" sind. Ihre ehrliche Art kommt bei den Zuschauern sehr gut an. "Danke für diese Normalität" und "So ein wunderschönes und authentisches Reel", äußern beispielsweise zwei User ihre Begeisterung in der Kommentarspalte eines ihrer jüngsten Beiträge auf Instagram.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Kids

