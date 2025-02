Anna-Maria Ferchichi gibt ehrliche Einblicke in Familientrip

Anna-Maria Ferchichi (43) gibt auf Instagram immer wieder ungeschönte Einblicke in das turbulente Leben mit ihrem Ehemann Bushido (46) und den gemeinsamen sieben Kindern. In einem neuen Video zeigt sie nun den ersten Familientrip des Jahres. Dieser sei zwar voller schöner Momente gewesen, aber auch von Tränen und chaotischen Szenen geprägt. Die stolze Mama gibt unter dem Reel offen zu: "Ursprünglich war es ein anderes Reel mit Musik und alles schön, […] dann habe ich mir gedacht 'Nee, es war gestern schön, aber eben auch nervig'."

Ihre ehrlichen Worte scheinen bei den zahlreichen Followern einen Nerv zu treffen. Die Tatsache, dass sie schildert, wie anstrengend und herausfordernd der Ausflug war, loben etliche ihrer Fans. Ein User meint: "So ein wunderschönes und authentisches Reel." Neben all dem Trubel zeigt das Video aber auch rührende Momente, in denen Bushido und Anna-Maria ihre Drillingsmädchen trösten oder sich liebevoll um ihre Kinder kümmern.

Für die Schwester von Sarah Connor (44) und den Künstler ist die Familie offensichtlich der Mittelpunkt ihres Lebens. Trotzdem kommt auch die gegenseitige Wertschätzung nicht zu kurz bei ihnen. Ihren 14. Jahrestag als Pärchen feierten Bushido und Anna-Maria mit einer charmanten Geste in den sozialen Medien. Auf Instagram teilte die Beauty ein romantisches Bild, auf welchem sich die Turteltauben küssen. Dazu schwärmte sie: "Wir haben uns damals auf einer Veranstaltung kennengelernt, die Nacht zusammen verbracht und sind von da an zusammen gewesen. Wenn ich sehe, was wir uns alles gemeinsam aufgebaut haben, werde ich unendlich glücklich und dankbar."

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seiner Tochter, Februar 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2025

