"Ganz aufgeregt": Nessi von Coupleontour geht wieder feiern

Momentan verbringt Nessi (28) vom ehemaligen YouTube-Duo Coupleontour den Großteil ihrer Tage als alleinerziehende Mama. Das kann ganz schön erschöpfend sein. Doch wie die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story erzählt, gönnt sie sich heute mal etwas ganz Besonderes: Sie geht mit ihren Freundinnen in einen Klub! Sie schlägt die Hände vor ihr Gesicht und schüttelt ungläubig den Kopf. "Ich kann es nicht glauben. Ich? Ich gehe tanzen. Ich will nicht über die Stränge schlagen, habe ich gesagt, und ich will auch nicht bis fünf Uhr morgens gehen", schildert sie und fügt hinzu: "Ich bin richtig aufgeregt. Ich fühle mich wie ein Teenager, der das erste Mal in einen Klub geht."

Sie erzählt, dass sie vor etwa zehn Jahren schon in demselben Klub tanzen war, und wundert sich, ob sie heute eine der Ältesten dort sein wird. Allerdings meint Nessi auch, dass es ihr recht egal wäre, weil sie sich selbst gar nicht wie 28 fühlt. Und am Ende geht es ihr ja auch eigentlich nur darum, Spaß zu haben. Dennoch kommt sie nicht drumherum, sich den Abend jetzt schon auszumalen. "Vielleicht werde ich auch eine der Personen sein, die ich früher belächelt habe: 'Was macht die denn hier im Klub in dem Alter?'", scherzt die Mutter einer kleinen Tochter.

Noch vor wenigen Tagen hat Nessi ihrer Community im Netz einen sehr intimen Einblick in ihr aktuelles Gemüt gegeben. Nach der Trennung von ihrer Langzeitpartnerin Ina (28) ist es für sie nicht einfach, die gemeinsame Tochter Olivia großzuziehen. "Auch wenn ich viel in die Kamera lache, habe ich mehr schlechte als gute Nächte als Mama. Erholsamer Schlaf ist einfach Luxus geworden. Vor allem, wenn man die Nächte immer allein machen muss", gab sie zu. Das macht sie müde und erschöpft. Dass sie sich nun aufrafft, mal richtig auszugehen, ist auch deswegen etwas Besonderes: Noch vor wenigen Tagen war sie nämlich einfach zu unmotiviert dazu.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour, März 2025

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour, Influencerin

