Kein Drogenrückfall? Justin Bieber postet Bibelverse online

Justin Bieber (31) hat sich mit einer kryptischen Botschaft zu Wort gemeldet, nachdem Gerüchte über seinen vermeintlichen Drogenkonsum aufgekommen waren. Der Musiker teilt am Donnerstag eine Instagram-Story, in der er sich offenbar auf die Geschichte von Lazarus aus dem Evangelium des Johannes bezog. Was er damit verdeutlichen wollte, behielt er allerdings für sich. "Jesus hat seinen besten Freund Lazarus nicht sofort geheilt, obwohl er wusste, dass die Leute darüber lästern würden", schreibt Justin und ergänzt, dass der Sohn Gottes sich nicht von der Meinung der anderen habe leiten lassen. Die Botschaft kommt kurz nach einer Stellungnahme seines Managements Ende Februar, das die Gerüchte um einen Drogenrückfall als falsch zurückgewiesen hatte.

In der Nachricht erklärt Justin weiter, dass Jesus trotz des Zweifels anderer nie seine Fähigkeiten hinterfragt habe. Stattdessen habe er abgewartet und sich letztendlich bewiesen. "Während alle denken, dass Jesus zu spät kommt und seinen Freund sterben lässt, zeigt er am Ende, dass er die Macht über Leben und Tod hat", schreibt der Sänger. Bereits in der Vergangenheit hatte sich Justin öffentlich zu seinem Glauben bekannt und regelmäßig Inhalte mit religiösem Hintergrund in den sozialen Medien geteilt.

Erst Anfang März schockierte der kanadische Musiker mit einer Bilderstrecke, die ihn beim Rauchen einer Bong zeigt. Viele seiner Follower reagierten wenig begeistert auf die Bilder. "Ich hoffe, Jack muss nicht in der Nähe dieses ganzen Rauchs sein. Ein Kind hat das nicht verdient", beschwerte sich ein User. Ein anderer wollte Justin vor den Folgen warnen: "Denk daran, was du postest, ist für die Ewigkeit. Dein Kind wird das eines Tages sehen." Denn der "Baby"-Interpret ist nicht nur seit 2018 mit Model Hailey Bieber (28) verheiratet, sondern seit sechs Monaten auch noch Vater des kleinen Jack. Die jüngsten Posts stehen im krassen Gegensatz zu den Bildern, die die drei als glückliche Familie vereint zeigen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

