Schwerwiegende Vorwürfe gegen Michael Lohan (60). Der Ex-Mann von Dina Lohan (58) und Vater von Skandal-Promi Lindsay Lohan (34) ist schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Immer wieder steht der inzwischen 60-Jährige in den Schlagzeilen – meist mit negativen Neuigkeiten. Da sind die neusten Anschuldigungen auch keine große Überraschung mehr: Offenbar wurde Michael nun wegen der illegalen Vermittlung von Patienten an Suchtkliniken in Florida verhaftet.

Wie The Sun und NBC News berichten, soll Lindsays Vater am Freitag im Rahmen einer Untersuchung der Behandlungsindustrie in Palm Beach County festgenommen worden sein. Angeblich soll er Süchtige an Drogen-Behandlungszentren vermittelt und im Austausch illegale Schmiergelder erhalten haben. Ihm werden fünf solcher Patientenvermittlungen sowie ein weiterer solcher Versuch vorgeworfen. Die Dokumente, die NBC News vorliegen sollen, enthalten Hinweise auf Schecks im Wert von über 25.000 US-Dollar, umgerechnet rund 20.100 Euro. Den Anklagedokumenten zufolge sprach ein Ermittler am 8. April 2021 mit Michael, doch dieser bestritt damals, an der Vermittlung von Patienten beteiligt zu sein.

Für Michael ist es jedoch nicht das erste Mal, dass er verhaftet wurde. Bereits im vergangenen Jahr wurde der siebenfache Vater wegen Strangulation und Belästigung angeklagt. Auch während seiner turbulenten Beziehung zu Kate Major stand der 60-Jährige immer wieder in den Schlagzeilen. So hatte Kate im Jahr 2017 seinetwegen die Polizei gerufen. Ihrerseits soll sie ihren Ehemann mehrfach unter Alkoholeinfluss angegriffen und geschlagen haben.

Getty Images Michael Lohan in Los Angeles

Getty Images Michael Lohan, 2011

Getty Images Michael Lohan in Beverly Hills



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de