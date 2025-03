David Hasselhoff äußert sich zu Ex-Frau Pamela Bachs Tod

Pamela Bachs Tod bestürzt die internationale Öffentlichkeit. Die Schauspielerin wurde am Mittwoch leblos in ihrem Zuhause in Los Angeles gefunden. Ihr Ex-Mann David Hasselhoff (72), mit dem die "Baywatch"-Bekanntheit auch zwei Töchter hat, ist entsetzt von dieser Tragödie. "Unsere Familie ist sehr traurig über den kürzlichen Tod von Pamela", erklärt er in einer Stellungnahme gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Wir sind dankbar für die vielen liebevollen Worte und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern."

Bislang sind die genauen Umstände von Pamelas Tod nicht endgültig geklärt, allerdings gehen die Ermittler von einem Suizid aus. Laut TMZ sollen Familienmitglieder die Verstorbene in ihrem Haus vorgefunden und sofort den Notarzt alarmiert haben, allerdings war es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät. Die Sprecherin der "Schatten der Leidenschaft"-Darstellerin erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal: "Ich stehe unter Schock und verarbeite immer noch den Verlust meiner lieben Klientin Pamela. Sie war eine Naturgewalt. Ich werde sie vermissen."

Pamela und Davids Töchter stehen genau wie ihre berühmten Eltern in der Öffentlichkeit. Taylor (34) und Hayley Hasselhoff (32) haben beide schon in einigen Produktionen als Schauspielerinnen mitgewirkt und singen gemeinsam in einer Band. Obendrein brachte Taylor im August ihr erstes Kind auf die Welt und machte die einstigen "Baywatch"-Stars so zu Großeltern. "Ich strahle vor Freude, Glück und Dankbarkeit. Ich liebe dich so sehr, London!", schwärmte Pamela kurz nach der Geburt auf Instagram.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach und Taylor Hasselhoff