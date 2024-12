Denise Richards schwärmt von ihrer Ehe mit Aaron Phypers

Schauspielerin Denise Richards (53) ist mit ihrem Mann Aaron Phypers seit 2018 verheiratet und sprach nun ganz offen über ihre Ehe. Bei der Hollywood Christmas Parade verriet Denise exklusiv gegenüber Us Weekly: "Ich liebe es, verheiratet zu sein. Ich liebe meinen Mann. Ich weiß, dass nicht jeder das tut." Sie betonte, dass sie und Aaron beste Freunde sind und immer Zeit füreinander finden.

Im Gespräch gab Denise auch Ratschläge für andere Paare mit Kindern: "Ich sage immer, man muss Zeit für sich selbst haben. Fühlt euch nicht schuldig. Wenn eure Ehe stark bleibt, bleibt eure Familie intakt." Sie unterstreicht die Bedeutung, die Verbindung als Paar zu pflegen, und empfiehlt: "Macht einen Kurzurlaub mit eurem Mann oder eurer Frau. Haltet die Beziehung frisch." Neben ihrer glücklichen Ehe kündigte sie an, dass sie nächstes Jahr mit einer neuen Reality-TV-Show namens "Denise Richards and the Wild Things" auf E! zurückkehren wird. In der Show werden neben ihr und Aaron auch ihre drei Töchter Sami Sheen (20), Lola und Eloise zu sehen sein.

Denise freut sich darauf, den Zuschauern einen tiefen Einblick in ihr Familienleben zu geben. "Wir beenden gerade alles", sagte sie und fügte hinzu: "Ich bin aufgeregt, aber auch ein bisschen nervös, dass jeder meine Familie sehen wird." Die Schauspielerin hofft, dass die Menschen sehen werden, dass sie nicht perfekt ist: "Ich mache Fehler. Unsere Familie ist keineswegs perfekt, aber hoffentlich können die Zuschauer sich mit einigen Dingen identifizieren, die wir durchmachen." Bevor die Dreharbeiten begannen, führte sie wichtige Gespräche mit ihren Töchtern, um sicherzustellen, dass sie bereit waren, Teil der Show zu sein. Sie versprach auch, dass in der Show einige "bekannte Gesichter" auftauchen werden.

Denise Richards, Schauspielerin

Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

