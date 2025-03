Steine-Spiel sorgt bei "Make Love, Fake Love" für Zündstoff

Welcher Kandidat ist single, wer ist vergeben? Das versucht Karina Wagner (29) während ihrer Zeit bei Make Love, Fake Love herauszufinden. In Folge zehn sollen ihr nun die Männer in einem Spiel auf die Sprünge helfen – doch auch sie wissen untereinander nicht, welchen Beziehungsstatus ihre Mitstreiter haben. Anlässlich der Challenge bekommt jeder Kandidat drei Steine zugeteilt, die er an jene Männer verteilen muss, von denen er denkt, dass sie nicht der Liebe wegen an der Show teilnehmen – also an die Männer, von denen er glaubt, vergeben zu sein. Olli macht den Anfang und verteilt zwei Steine an Maurice, weil er seiner Meinung nach nur da ist, um eine Show zu machen. Seinen dritten Stein gibt er Lukas, weil er meint, dass er nicht zu Karina passt, und zudem denkt, dass er eine Freundin hat, die auf ihn wartet.

Paul macht weiter und vergibt seinen ersten Stein an Cengiz, weil er denkt, dass er in einer Beziehung ist. Doch auch er entscheidet sich dafür, zwei seiner Steine an Maurice zu geben. "Der ist nicht hier für die Liebe. Ich glaube, der verarscht sie nach Strich und Faden", erklärt Paul seine Entscheidung. Teilnehmer Dominik verteilt einen Stein an Lukas, einen an Cengiz und einen an Olli. Lukas gibt den ersten Stein an Cengiz, einen an Maurice und einen an Dominik. Cengiz entscheidet sich ebenfalls für einen Stein an Maurice, den zweiten gibt er an Dominik und den dritten an Olli. Felix verteilt zwei Steine an Cengiz und einen an Maurice. Kevin bestimmt einen Ziegel für Cengiz und zwei für Olli. Auch Pit verteilt zwei Steine an Olli sowie einen an Dominik. Zu guter Letzt ist Maurice' Meinung gefragt, der mittlerweile mit sieben Steinen ausgestattet wurde. Der Datingshow-Teilnehmer verteilt seine Steine an Paul, Cengiz und Lukas. Und wie steht es nun um Karina? Die verteilten Steine scheinen die Single-Lady ziemlich ins Grübeln gebracht zu haben. "Ich finde es erstaunlich, dass es wirklich Oliver, Cengiz und Maurice sind [, die die meisten Steine haben]. Da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen drüber nachdenken", erklärt sie.

Auch Maurice scheint mit dem Spielergebnis zu hadern. Vor allem der Vorwurf, er sei nur für die Show dabei, beschäftigt ihn. "Hat mich schon ein bisschen aufgeregt. [...] Ich mach hier nur Show... Ja, Junge, für was bewirbst du dich in einer Show, wo du die Frau nicht kennst?", fragt er ironisch und fügt im Einzelinterview hinzu: "Totale Schwachsinnsaussage. Können sie sich auch alle in den Arsch schieben." Später lässt er noch "ein bisschen Dampf ab" und macht seinen Mitstreitern eine Ansage. Anschließend unterhält sich Maurice auch noch mit Karina über den Vorwurf, er sei nur ein Showmaker – die frühere Der Bachelor-Kandidatin scheint er aber ein wenig beruhigen zu können.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL Karina und Maurice, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

