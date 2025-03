Top oder Flop? So finden die Fans die neuen GNTM-Haarstyles

Das Umstyling bei Germany's Next Topmodel sorgt jedes Jahr für große Emotionen – sowohl bei den Kandidatinnen als auch bei den Fans. In der aktuellen Staffel hinterließen die neuen Looks gemischte Eindrücke. Während Zoe sich von ihrer langen blonden Mähne verabschieden und stattdessen einen raspelkurzen Haarschnitt tragen musste, bekam Magdalena einen radikalen dunklen Bob mit Pony. Auch andere Veränderungen wie zum Beispiel neue Haarfarben oder Extensions polarisierten. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash wurde über die Looks eifrig diskutiert. Die Meinung? So gespalten wie eh und je!

Während einige User den Schritt zu drastischen Veränderungen als mutig und gelungen sehen, finden andere die Looks unpassend für Models. Magdalenas neuer Schnitt kam bei den meisten Fans allerdings sehr gut an – trotz des radikalen Schnitts. "Hammer!" und "Der schwarze Edelbob hat die ganze Persönlichkeit aufgewertet", lauteten die Kommentare. Andere hingegen kritisierten die extremen Veränderungen: "Verstehe ich nicht, warum man so krass übertreiben muss beim Umstyling." Auch der Kurzhaarschnitt von Zoe kam nicht bei allen gut an. "Es gibt hübsche Kurzhaarfrisuren, aber das war eine riesengroße Sauerei", schrieb ein aufgebrachter Fan. Auch Daniela stand im Mittelpunkt der Diskussionen: Ihre Extensions wirkten auf einige Zuschauer unpassend. Ein Fan meinte, sie brauche eine andere Haarfarbe oder einen komplett anderen Style, weil sie "so eher wie eine Influencerin" und nicht wie ein Model aussehe.

Die Kandidatinnen waren von den neuen Haarschnitten ebenso überrascht wie die Fans. Zoe erklärte nach ihrem Schnitt unter Tränen: "Es hat so lange gedauert, bis ich mich wohlfühle, jetzt muss ich mich noch mal ganz neu kennenlernen." Und auch Magdalena fing an zu weinen, als sie ihr Endergebnis im Spiegel sah – obwohl sie vorher noch guter Dinge war und nichts gegen das Umstyling hatte, war sie sehr schockiert von ihrem Bob. GNTM-Chefin Heidi versuchte, ihre Modelanwärterinnen mit den extremeren Typveränderungen derweil zu motivieren und betonte, wie "edgy" und "cool" sie aussehen.

ProSieben/Daniel Graf Zoe, Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Daniel Graf Magdalena Milicm Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel"

