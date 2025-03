Hund von Gene Hackman starb möglicherweise an Dehydration

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden in der vergangenen Woche tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Bei der Durchsuchung des Hauses entdeckte die Polizei auch, dass einer der drei Hunde des Schauspielers und seiner Frau ebenfalls verstorben war. Obwohl die offizielle Todesursache für den 12-jährigen Australian-Kelpie-Mix namens Zinna, der in einem Verschlag in der Nähe von Betsys Leiche gefunden wurde, noch nicht bestätigt wurde, glaubt die Tierärztin Erin Phipps, dass der Hund an Dehydrierung und Hunger starb. "In Anbetracht der dargestellten Zeitspanne ist dies eine Möglichkeit", erklärt sie gegenüber der New York Post. Die Untersuchungen zu Zinnas Tod sind noch nicht abgeschlossen.

Vor dem Tod von Gene und Betsy musste sich ihr Hund einer nicht näher benannten medizinischen Behandlung unterziehen. "Wir wissen aus unseren Ermittlungen, dass [Betsy] Zinna am 9. Februar 2025 aus dem Gruda Veterinary Hospital abholte. Es gab einen Eingriff, der mit dem Hund durchgeführt wurde, was erklären könnte, warum der Hund in einem Käfig in dem Anwesen war", erklärte ein zuständiger Sprecher laut The Sun auf einer Pressekonferenz. Die beiden anderen Hunde des Paares, Deutsche Schäferhunde namens Bear und Nikita, wurden beide lebend auf dem Grundstück gefunden.

Am Freitag wurde auf besagter Pressekonferenz das Ergebnis der Autopsie verlesen. Demnach erlag Betsy einer seltenen Erkrankung namens Hantavirus-Pulmonalsyndrom, das durch Nagetiere übertragen wird. Gene, der an einer voranschreitenden Alzheimer-Erkrankung litt, bemerkte den Tod seiner Frau nicht. Der Oscar-Preisträger soll erst einige Tage später an den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung verstorben sein. Fast zehn Tage später wurde das Paar schließlich von Einsatzkräften gefunden, nachdem ein besorgter Nachbar Alarm geschlagen hatte.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler