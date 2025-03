Todesursache bekannt: Daran starben Gene Hackman und Betsy

Der Tod von Gene Hackman (✝95) erschüttert die Welt. Nach den nun veröffentlichten Ergebnissen der Autopsie, die unter anderem The Sun vorliegen, starb der Schauspieler in seinem Anwesen in Santa Fe, New Mexico, an den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Außerdem soll Alzheimer als bedeutender Faktor beigetragen haben. Tragischerweise ereignete sich sein Tod nur wenige Tage nach dem seiner Ehefrau, Betsy Arakawa. Die 65-Jährige erlag einer seltenen Erkrankung namens Hantavirus-Pulmonalsyndrom, das durch Nagetiere übertragen wird. Ihr gemeinsames Haus wurde am 26. Februar von Einsatzkräften betreten, nachdem Nachbarn Alarm geschlagen hatten. Neben den beiden wurde auch einer ihrer drei Hunde tot aufgefunden.

Laut gerichtsmedizinischen Berichten verstarb Betsy bereits am 17. Februar, während Gene noch einige Tage später lebte – jedoch offenbar nicht in der Lage war, zu erkennen, dass seine Frau verstorben war. Das Paar wurde in unterschiedlichen Räumen aufgefunden: Betsy hatte sich zuletzt im Badezimmer aufgehalten, dort lagen verstreut einige Medikamente auf der Ablage. Gene wurde in einem angrenzenden Raum nahe der Küche entdeckt. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alzheimers befand er sich zuletzt in einem verminderten Gesundheitszustand, was möglicherweise den Verlauf der Ereignisse beeinflusst haben könnte. Laut der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen, auch Kohlenmonoxidvergiftungen wurden als Ursache ausgeschlossen.

Gene und Betsy waren seit über 30 Jahren ein Paar. Die japanisch-amerikanische Musikerin war seit den frühen 1990er-Jahren an der Seite des Schauspielers. Gene hatte sich nach zahlreichen Erfolgen in Hollywood – darunter Filme wie "French Connection" und "Erbarmungslos" – weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Eheleute lebten bis zu ihrem Tod zurückgezogen in New Mexico, wo Gene die Ruhe schätzte und gerne Fahrrad fuhr – eine Tätigkeit, die er in den letzten Monaten seines Lebens aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

