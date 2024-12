Kein Vertrauen: Megan Fox ist wohl durch mit ihrer Beziehung

Seit Kurzem ist es offiziell: Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) haben sich erneut getrennt. Laut DailyMail fand der Bruch über Thanksgiving in Vail, Colorado, statt – dabei ist Megan aktuell im sechsten Monat schwanger. Die Schauspielerin und der Musiker sind seit 2020 ein Paar, im Januar 2022 haben sie sich verlobt. Nach intensivem Hin und Her scheint das Vertrauen zwischen den beiden nun endgültig zerstört, nachdem Megan etwas zutiefst Beunruhigendes auf dem Handy von Machine Gun Kelly entdeckt hatte.

Laut Insider-Informationen, die People vorliegen, ist Megan "am Boden zerstört und sehr emotional" über die erneute Trennung. "Sie fühlt, dass sie ihm nicht mehr vertrauen kann. In der Vergangenheit hatten sie schon so viele Probleme", erklärte die Quelle. Megan habe etwas auf dem Telefon ihres Partners gefunden, das sie verstört habe, woraufhin sie dann entschieden habe, ohne ihn besser dran zu sein. Freunde der Schauspielerin hoffen wohl, dass sie diesmal endgültig einen Schlussstrich zieht, da sie Machine Gun Kelly als negativen Einfluss auf ihr Wohlbefinden sehen. Weder Megan noch Machine Gun Kelly haben sich bislang öffentlich zu der Trennung geäußert.

Megan und Machine Gun Kelly lernten sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen und wurden schnell zu einem der heißesten Paare Hollywoods. Ihre Beziehung war jedoch von Anfang an durch Höhen und Tiefen geprägt, mit häufigen Streitereien und Versöhnungen. Im Januar 2022 verkündeten sie ihre Verlobung, und erst im vergangenen Monat überraschte Megan ihre Fans mit der Nachricht, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten. Die Schauspielerin hat bereits drei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green, während Machine Gun Kelly Vater einer Tochter ist.

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

T.Jackson / Backgrid / Action Press Megan Fox und Machine Gun Kelly in New York

