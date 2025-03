Nur bei Golfturnieren: Diese Angewohnheit hat Joachim Llambi

Joachim Llambi (60), bekannt durch seine Rolle als strenger Juror bei der RTL-Erfolgsshow Let's Dance, enthüllt in einer Fragerunde bei "Exclusiv - Weekend" eine überraschende Eigenart. Der 60-Jährige trägt bei Golfturnieren manchmal zwei Paar Socken übereinander. In der Schnellfragerunde mit Moderator David Modjarad spricht er ehrlich über seine "Macke". Er erklärt, dass er durch die doppelten Socken einen besseren Halt in seinen Schuhen habe. "Das war früher auch beim Tanzen schon so", verrät Joachim und fügt hinzu, dass die Angewohnheit aus seiner Zeit als Tanzprofi stamme.

Die Leidenschaft des TV-Jurors für den Golfsport ist kein Geheimnis. Schon im vergangenen Jahr war Joachim Teilnehmer der BMW PGA Championship, einem der renommiertesten Golfturniere Europas. Laut eigener Aussage gibt es eine Verbindung zwischen seinem früheren Job als Tänzer und dem Golfen: "Rhythmus spielt in beiden Disziplinen eine große Rolle", sagte der 60-Jährige in einem Interview mit RTL. Neben seiner Tätigkeit bei "Let's Dance" wird Joachim demnächst in einer völlig anderen Rolle zu sehen sein: Als Co-Kommentator soll er ein Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt begleiten. Dafür wird er gemeinsam mit Cornelius Küpper im Sonderstream "Let's Dance x SGE" von RTL+ am Mikrofon sitzen.

Joachim, der aus einer spanisch-deutschen Familie stammt, wurde durch seine eindrucksvolle Karriere als Tänzer und Juror bekannt. Doch auch in seiner Jugend hatte er bereits klare Prinzipien und einen Hang zu Perfektionismus. Als Teenager ging er seinen Weg zielstrebig und entschied sich früh für Disziplin, gepaart mit Leidenschaft. Dieses Gleichgewicht half ihm sowohl auf dem Parkett als auch im Berufsleben. Heute begeistert er nicht nur durch seine präzisen Bewertungen bei "Let's Dance", sondern offenbar auch durch seine skurrilen Eigenheiten – ganz gleich, ob auf der Tanzfläche oder dem Golfplatz.

Instagram / joachim_llambi Joachim Llambi, Juni 2024

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi am "Let's Dance"-Jurorenpult, April 2024

