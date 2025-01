So eng sind Ben Affleck und Jennifer Garner nach Scheidung

Auch mit Ben Afflecks (52) zweiter Jennifer hat es zwar nicht geklappt, inzwischen sind die beiden aber wieder ein Team: Denn Ben und Jennifer Garner (52) verbringen aktuell "mehr Zeit miteinander als je zuvor" seit ihrer Scheidung. Ein Insider verriet im Gespräch mit Page Six, dass die beiden Schauspieler, die von 2005 bis 2015 verheiratet waren, mittlerweile eine tiefere Verbindung aufgebaut hätten. Besonders seit Bens Scheidung von Jennifer Lopez (55), genannt J.Lo, und den jüngsten Waldbränden in Los Angeles hätten sich die beiden "mehr denn je" aufeinander verlassen und ihren Zusammenhalt verstärkt. "Sie haben eine enge Bindung und sind sich bewusst, wie selten so etwas ist", erklärte die Quelle. Das einstige Paar teilt sich schließlich auch das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Violet (19), Fin (16) und Samuel (12).

Auch wenn die Beziehung nach der Scheidung zunächst nicht einfach war, hat sich das Verhältnis zwischen Ben und Jennifer über die Jahre immer weiter verbessert. "Anfangs war es einfach nur eine freundliche Koexistenz der Kinder wegen", weiß der Insider. Doch mittlerweile sei eine echte Freundschaft entstanden – "die beiden sind in vielerlei Hinsicht auf derselben Wellenlänge". Zuletzt verbrachten sie Thanksgiving und Weihnachten gemeinsam und nahmen auch ihre Kinder zu wohltätigen Aktionen mit, wie etwa dem Verteilen von Mahlzeiten an obdachlose Menschen in Los Angeles. "Die Kinder lieben es, wenn die Familie zusammen ist, besonders an Feiertagen." Eine gute Beziehung zwischen den Eltern sei also für alle Beteiligten nur von Vorteil.

Der "Alias"-Star und Ben, der sich mitunter auch als Regisseur einen Namen machte, galten einst als eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Die beiden lernten sich am Set des Actionfilms "Daredevil" kennen und heirateten schließlich in einer privaten Zeremonie. Obwohl ihre Ehe 2015 in die Brüche ging, blieben sie stets aufeinander bedacht und pflegen bis heute eine respektvolle Beziehung. J.Lo, die selbst zwei Jahre mit dem "Pearl Harbor"-Star verheiratet war, soll der ständige Kontakt zu Bens Ex-Frau Jennifer Garner allerdings überhaupt nicht gepasst haben. Jennifer soll indes wenig Interesse haben, weiterhin Kontakt zu der "Jenny from the Block"-Interpretin zu pflegen: "Jennifer möchte nicht mehr mit J.Lo kommunizieren, es sei denn, es geht um die Kinder", resümierte ein weiterer Insider gegenüber der Daily Mail mit Blick auf die Patchwork-Familie.

ActionPress / X17 Ben Affleck und seine Tochter Violet

Hector Vivas/Getty Images, Jon Kopaloff/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images Jennifer Lopez, Ben Affleck und Jennifer Garner, Collage

