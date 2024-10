Céline Dion feiert ersten öffentlichen Auftritt seit Olympia

Céline Dion (56) absolvierte am Dienstagabend ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer beeindruckenden Performance bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Sängerin überraschte mit ihrem Erscheinen auf der "Spirit of Life"-Gala, die jedes Jahr von der Wohltätigkeitsorganisation "City of Hope" in Los Angeles veranstaltet wird – und wurde von den Gästen mit stehenden Ovationen empfangen. In einem eleganten schwarzen Kleid mit transparentem Dekolleté betrat sie die Bühne und überreichte Jay Marciano, dem Chairman und CEO von AEG Presents, den renommierten "Spirit of Life"-Award, wie Daily Mail berichtet.

"Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und Teil dieses wunderbaren und wichtigen Abends zu sein", sagte Céline zu den Anwesenden und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Mit einem Lächeln fügte sie hinzu: "Das ist das erste Mal, dass ich seit meinem Auftritt auf diesem Turm wieder auf einer Bühne stehe" – womit sie scherzhaft auf ihre Performance auf dem Eiffelturm bei den Olympischen Spielen anspielte. Sie nutzte die Gelegenheit, um der Wohltätigkeitsorganisation zu danken: "City of Hope leistet so viel mehr als nur wichtige Forschung für neue Behandlungen. Sie gibt den Menschen Hoffnung, und ich weiß, wie wichtig das ist." Wie People Magazine schreibt, würdigte sie nach ihrem Auftritt bei den Olympischen Spielen die Athleten in einer Instagram-Botschaft und dankte ihren Fans für ihre unermüdliche Unterstützung.

Seit zwei Jahren kämpft Céline gegen das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, die Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe verursacht. Trotz der Rückschläge hat sich die Künstlerin entschlossen, positiv zu bleiben und betonte die Bedeutung der Hoffnung: "In unserem wundervollen Leben, gefüllt mit Familie, Freude und Liebe, begegnen wir großen Herausforderungen." Die Sängerin bleibt auch entschlossen, auf die Bühne zurückzukehren. Im Mai musste sie ihre Courage World Tour absagen, doch Céline versprach ihren Fans: "Ich gebe nicht auf und kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen!" Unterstützung erhält sie laut E! Online von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Schwester Claudette (75), die ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht.

Getty Images Céline Dion bei der "NHL Draft 2024"

Getty Images Céline Dion, Musikerin

