Krebskampf verloren: Coupleontour-Ina trauert um ihre Mama

Ina von Coupleontour (28) muss einen schweren Verlust verkraften: Die geliebte Mama der Influencerin ist an den Folgen ihres Lungenkrebses verstorben. "Liebste Mama, seit gestern früh bist du an einem besseren Ort und musst keine Schmerzen mehr erleiden", schreibt Ina in einem langen Statement auf Instagram. Sie dankte ihrer Mutter für die Liebe und schönen Momente, die sie ihr in ihrem Leben gegeben hat. Den Verlust habe sie noch gar nicht realisiert. "Ich liebe dich von ganzem Herzen und werde immer zu dir hochschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder deine Stimme zu hören oder deinen Namen auf dem Handy zu sehen, wenn du anrufst. Du bist jetzt einfach weg", erklärt sie weiter.

Zu ihrem Statement teilt Ina viele Fotos ihrer Mutter, die sie trotz ihrer schweren Krankheit stets strahlend zeigten. "Diesmal haben wir den Kampf gegen den Krebs verloren. Aber ich verspreche dir, dass ich jeden weiteren Tag mit voller Kraft für meine Gesundheit kämpfen werde – für dich, für mich, für uns", heißt es in Inas Abschied an ihre Mama weiter. Ihre Krebsdiagnose hatte die Bloggerin im vergangenen März öffentlich gemacht.

Im Dezember 2024 hatte Ina schließlich das herzzerreißende Update gegeben, dass ihre Mama Lungenkrebs im Endstadium hat. Vor wenigen Wochen musste sie schließlich in eine Klinik eingeliefert werden. "Sie wurde vor ein paar Tagen aus der Klinik entlassen und wir hofften, dass so weit alles okay ist. Dem ist leider nicht so, weil es ihr vorhin so schlecht ging, dass sie leider wieder eingeliefert wurde", berichtete die 28-Jährige traurig.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina, November 2024

Anzeige Anzeige