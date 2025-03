Lady Gaga möchte unbedingt bald Kinder mit Michael bekommen

Lady Gaga (38) und ihr Verlobter Michael Polansky sind überglücklich miteinander. Wie glücklich, das macht die Sängerin in einem Interview mit Access Hollywood deutlich. In diesem kommt die Musikerin auf das Thema Familienplanung zu sprechen und betont: "Ich möchte unbedingt Mama werden. Das ist der größte Wunsch, den ich habe." Laut eigenen Angaben erhoffe sie sich innerhalb der nächsten Jahre Nachwuchs zu bekommen.

Schon in einem früheren Elle-Interview plauderte Gaga aus dem Nähkästchen und verriet, wie sie sich die Erziehung ihrer zukünftigen Wonneproppen vorstellt. "Das ist etwas, über das Michael und ich uns viel unterhalten haben – unseren Kindern zu erlauben, ihre eigenen Persönlichkeiten zu entwickeln", behauptete die "Pokerface"-Interpretin und ergänzte: "Ich möchte meine Kinder einfach herausfinden lassen, wer sie sind."

Gaga und ihr Michael gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Im April 2024 stellte der Filmproduzent schließlich die Frage aller Fragen. Was die kommende Hochzeit und deren Planung betrifft, hält sich das Paar jedoch bedeckt. "Ich versuche verzweifelt, das so privat wie möglich zu halten", merkte die 38-Jährige ehrlich gegenüber E! News an. Eines gab sie aber doch preis: "Ich kann versprechen, dass es der beste Tag meines Lebens sein wird."

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, Februar 2025

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere

