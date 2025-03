Vor 14 Jahren: So sah Kim Virginia Hartung als Teenager aus

Kim Virginia Hartung (29) hat sich am Freitag mit ihrer guten Freundin Yasmin aus ihren Teenie-Jahren einen netten Tag gemacht. Gemeinsam besuchte das Duo unter anderem einen Schmuckladen, shoppte besondere Steine und gönnte sich ein leckeres Dinner in Form von Fritten und Burgern. Neben viel Lachen und Geschichten von früher kramten die Reality-Bekanntheit und Yasmin auch ein altes Selfie aus, das Kim in ihrer Instagram-Story teilte. "Haben einfach ein Bild gefunden von 2011. Die Zeit rennt!", schrieb die Medienpersönlichkeit dazu. Auf dem Foto muss die heute 29-Jährige ungefähr 15 bis 16 Jahre jung gewesen sein.

Aber nicht nur Qualitytime mit ihrer langjährigen Freundin stand bei Kim in den vergangenen Tagen auf dem Plan: Während die frühere Der Bachelor-Teilnehmerin ihre Heimatstadt Mannheim und deren Umgebung unsicher machte, war auch ihr Partner Nikola Glumac (29) mit von der Partie. Für ihn wurde es jedoch ernst: Kim stellte ihn ihren Eltern vor! Ein Kennenlernen ihrer Partner mit ihrer Mama und ihrem Papa kommt bei der Influencerin nur äußerst selten vor, wie sie vorab auf Social Media verriet.

Dass Kim ihre Eltern in Mannheim besuchte, freut diese bestimmt ganz besonders. Denn seit einer Weile bekommen sie ihre Tochter immer seltener zu Gesicht, weil sie nach Dubai ausgewandert ist. Auch Nikola wohnt seit ein paar Monaten in dem Wüstenstaat, um seiner Liebsten näher zu sein. Beide kamen sich während der Dreharbeiten von Promis unter Palmen näher. Nach den Aufzeichnungen ging Nikola vor Kim auf die Knie und aktuell erwartet das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und ihre Freundin Yasmin, 2011

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

