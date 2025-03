Überfordert vom Leben: Jimi Blue Ochsenknecht hatte Burn-out

Hinter Jimi Blue Ochsenknecht (33) liegt eine turbulente Zeit. Innerhalb seiner Familie kam es zwischen dem "Die wilden Kerle"-Star, seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) und seinen Geschwistern zu massiven Unstimmigkeiten. Auch zu seiner Tochter Snow Elanie Koc (3) brach der Kontakt ab. Im Interview mit Bild macht der Schauspieler nun ein ehrliches Geständnis und versucht, die vergangene Zeit aus seiner Sicht zu erklären. "Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir mal vorgestellt hatte – und das hat mich total überfordert im Kopf. Das hat mich fertiggemacht und ich wusste zu der Zeit keinen Ausweg", schildert Jimi und fügt hinzu: "Man kann sicher sagen: Das war eine Art von Burn-out. Ich war total abgestumpft, habe gar nichts mehr gefühlt, saß zu Hause, habe an die Decke gestarrt und Musik gehört."

Vor allem den fehlenden Kontakt zu seiner Tochter bereue Jimi zutiefst. "Dieser radikale Cut zur Mutter meines Kindes war der größte Fehler der letzten Jahre. Unnötig, zu hart, totale Scheiße, um es mal klar zu formulieren", gesteht er. Diese Phase sei die schwierigste in seinem bisherigen Leben gewesen. Er habe sich professionelle Hilfe geholt, um seine Probleme mit einem Therapeuten aufzuarbeiten. "Sie hat mich vor allem darin bestätigt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das sagte mir damals: Zieh' dich zurück, kümmere dich um dich selbst und komm' erst mal wieder mit dir klar, bevor du andere in dein Leben lässt", berichtet der 33-Jährige gegenüber dem Newsportal.

Mittlerweile ist Jimi offenbar wieder auf dem Weg der Besserung. Während Yeliz Kocs (31) Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihr Ex den Kontakt zur gemeinsamen Tochter bereits wieder gesucht habe. "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist. Er kommt jetzt ab und zu vorbei", erzählte Yeliz und fügte hinzu: "Ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht, nicht gefragt, was mit ihm los war. Wir haben uns gut verstanden und auch viel gelacht. Ich habe ihn dann auch auf meinem Sofa schlafen lassen."

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

