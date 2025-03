Keine Gegner mehr: Onkel von Menendez-Brüdern ist verstorben

Lyle (57) und Erik Menendez (54), die 1989 für den Mord an ihren Eltern verurteilt wurden, haben den letzten Gegner unter ihren Familienmitgliedern verloren – allerdings auf eine traurige Weise. Milton Andersen, der Onkel der Brüder, der sich öffentlich gegen ihre mögliche Haftentlassung ausgesprochen hatte, ist verstorben. Seine Nichte Anamaria Baralt bestätigte sein Ableben am Sonntagabend über TikTok und teilte mit, dass der Bruder von Kitty Menendez einem Krebsleiden erlegen sei. "Er war der Einzige in der Familie, der auf der gegnerischen Seite stand. Er hat gegen ihre Freilassung angekämpft. [...] Ich habe dennoch immer viel Empathie für ihn gehabt, denn er hat aus Liebe zu seiner Schwester heraus gehandelt. Doch wir standen offensichtlich auf zwei sehr verschiedenen Seiten", erklärte sie.

Milton hatte bis zuletzt die Ansicht vertreten, dass seine Neffen ihre Eltern nicht aus Notwehr, sondern aus reiner Gier getötet hätten. Während die Mehrheit der Familie die Vorwürfe von Lyle und Erik unterstützt, ihr Vater Jose Menendez habe sie sexuell missbraucht, blieb Milton bei seiner Überzeugung. Bereits 1996 hatte er während der Verhandlung über eine etwaige Todesstrafe zusammen mit seinem mittlerweile ebenfalls verstorbenen Bruder Brian gegen die Brüder ausgesagt. Nun, da Milton verstorben ist, gibt es innerhalb der Familie keine Person mehr, die sich gegen die mögliche Neubewertung und Freilassung der Brüder stellt.

Anamaria, die sich kürzlich gegenüber TMZ für die Freilassung ihrer Cousins ausgesprochen hatte, äußerte sich trotz der Meinungsverschiedenheiten respektvoll gegenüber ihrem verstorbenen Onkel. "Niemand sollte Miltons Tod feiern", betonte sie in dem Video auf ihrer Plattform und fügte hinzu, sie habe stets großes Mitgefühl für ihn gehabt, da er den Verlust seiner Schwester Kitty habe verarbeiten müssen. Milton, ein ehemaliger Veteran mit 26 Jahren aktivem Militärdienst, wird am Montag in Illinois geehrt.

Getty Images Familie von Lyle und Erik Menendez, Oktober 2024

Getty Images Lyle und Erik Menendez im August 1991

