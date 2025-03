Will Cheyenne Ochsenknecht noch ein weiteres Kind haben?

Cheyenne Ochsenknecht (24) ist nicht nur Unternehmerin, Landwirtin und Reality-TV-Star, sondern auch noch Mutter von zwei kleinen Kindern. Zusammen mit ihrer Tochter Mavie Handio (3) und dem Nesthäkchen Matteo Nael leben sie und ihr Ehemann Nino Sifkovits (29) auf einem Bauernhof in Österreich. Dabei scheint ihr Familienglück absolut perfekt – wie sie jetzt auch auf Instagram erzählt. Denn da wird sie von einem Fan gefragt, ob sie sich vielleicht auch noch ein drittes Kind vorstellen könnte. Ihre Antwort ist ziemlich eindeutig: "Oh, hell no!" Das bedeutet so viel wie: "Auf gar keinen Fall!"

Allerdings räumt Cheyenne auch ein: "Wenn ich könnte, würde ich zehn Kinder kriegen. Ich sehe mich auch voll als Großfamilien-Mami. Aber es bleibt bei zwei." Dass sie mit zwei Kindern vollkommen zufrieden ist, hat Cheyenne tatsächlich auch schon früher öfter erwähnt. Dass ihre Familie zu viert komplett ist, hat sich für sie nicht geändert. Bereits 2023 erzählte sie kurz nach der Geburt ihres Söhnchens auf derselben Plattform: "Ninos Wunsch war als erstes Kind ein Mädchen. Jetzt, wo das zweite ein Junge ist, ist es umso perfekter aufzuhören mit der Kinderplanung."

Das Familienleben von Cheyenne ist außerhalb ihrer Welt in Österreich nicht immer friedlich gewesen. Obwohl sie zu ihrer Mutter Natascha Ochsenknecht (60) und ihrem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) schon immer ein sehr gutes Verhältnis hatte, tanzte ein anderer Ochsenknecht-Spross ein bisschen aus der Reihe. Jimi Blue Ochsenknecht (33) hatte sehr lange Streit mit seiner Familie. Erst in den vergangenen Wochen konnte er wieder einen Schritt auf sie zugehen. Der Einzige, mit dem Cheyenne partout nichts zu tun haben will, ist ihr Vater, Uwe Ochsenknecht (69).

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits it ihren Kindern Mateo und Mavie, März 2024

Anzeige Anzeige