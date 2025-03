Alec Baldwin fällt es schwer, Hilfe bei Problemen anzunehmen

Alec Baldwin (66) hat in einem exklusiven Ausschnitt der neuen TLC-Show "The Baldwins" offen über seine mentalen Herausforderungen gesprochen. Im Gespräch mit seiner Frau Hilaria Baldwin (41) erzählte der Schauspieler, dass er sein Leben lang damit kämpfte, seine Probleme kontrollieren und lösen zu wollen. Dabei habe er sich selbst enorm unter Druck gesetzt. "Ich habe das Steuer fest umklammert und versucht, das Auto in die Richtung zu lenken, die ich wollte, und dabei Jahre meines Lebens verloren", gestand der 66-Jährige. Nun möchte Alec lernen, diesen inneren Zwang loszulassen.

Hilaria, die ihren Ehemann in der Sendung liebevoll ermutigte, kleinere Veränderungen in seinem Leben vorzunehmen, führte in einem Interview näher aus, wie schwer Alecs Generation es hatte, mit emotionalen Herausforderungen umzugehen. "Alec wurde in den 1950er-Jahren geboren, und um Hilfe zu bitten, war damals nicht gerade eine anerkannte Sache", erklärte die 41-Jährige. Die vorherrschende Erwartung, "stark sein zu müssen" und keine Schwäche zu zeigen, habe ihrem Mann das Leben zusätzlich erschwert. Doch gemeinsam arbeite das Paar daran, alte Denkmuster zu überwinden.

Alec und Hilaria, die seit 2012 verheiratet sind, haben in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, die den Alltag der Baldwins oft chaotisch, aber auch voller Freude gestalten. Während Alec durch seine jahrzehntelange Schauspielkarriere bekannt wurde, ist Hilaria vor allem als Yoga-Lehrerin und Autorin tätig. Ihre Beziehung hat das Paar stets durch Offenheit geprägt, und sowohl Höhen als auch Tiefen werden oft gemeinsam öffentlich reflektiert – so auch in der neuen Show, die in die private Dynamik der Familie blicken lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

Anzeige Anzeige