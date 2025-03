Blake Lively und Ryan besuchen Events nur noch getrennt

Blake Lively (37) feierte am Freitagabend die Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" im Rahmen des SXSW-Filmfestivals in Austin, Texas. Während die Schauspielerin in einem auffälligen pink-schwarzen Kleid über den roten Teppich schritt und in Begleitung von Regisseur Paul Feig (62) sowie Co-Star Anna Kendrick (39) posierte, fehlte ihr Ehemann Ryan Reynolds (48) überraschend an ihrer Seite. Diese Premiere markierte einen der wenigen öffentlichen Auftritte von Blake seit ihrer Klage gegen ihren ehemaligen Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) wegen sexueller Belästigung, die sie im Dezember eingereicht hatte. Justin wiederum verklagte Blake und Ryan wenige Wochen darauf auf Schadensersatz wegen angeblicher Rufschädigung.

Der Grund für Ryans Abwesenheit ist offenbar eine bewusste Entscheidung des Paares. Ein Insider verriet, dass Blake und Ryan nach dem kontrovers aufgenommenen gemeinsamen Auftritt bei der 50-Jahr-Feier von Saturday Night Live davon überzeugt wurden, berufliche und private Angelegenheiten besser zu trennen. Während Ryan dort mit einem Witz auf die Anfeindungen in den sozialen Medien reagierte – ein Seitenhieb auf Justins Klage –, stieß dieser Kommentar vielen übel auf. Nun wollen die beiden, die auch beruflich unabhängig voneinander erfolgreich sind, weiteren Druck auf ihre Karrieren vermeiden. Ein Sprecher von Ryan ließ verlauten, dass Blake den Abend genossen habe und die Premiere des Films trotz der angespannten Situation positiv aufgenommen worden sei.

Eine weitere brisante Situation entstand jedoch auf dem roten Teppich selbst: Anna Kendrick zeigte sich in Interviews auffallend distanziert gegenüber Blake. Darauf angesprochen, wie die Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin gewesen sei, antwortete Anna nur knapp: "Oh, du weißt schon." Diese frostige Haltung steht in starkem Kontrast zu Blakes warmen Worten über Anna, mit denen sie die gemeinsame Arbeit als "die beste" bezeichnete. Spannungen zwischen den Schauspielerinnen könnten sich auch aus der Sorge ergeben haben, dass Blakes rechtliche Auseinandersetzungen den neuen Film überschatten. Bereits 2018 standen Blake und Anna für "A Simple Favor", den ersten Teil der nun gefeierten Fortsetzung, zusammen vor der Kamera – und damals schwärmten beide deutlich herzlicher voneinander.

Getty Images Blake Lively im März 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, "SNL"-Jubiläum im Februar 2025

